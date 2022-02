Giulia Salemi debutta al Festival: “La mia prima volta a Sanremo”

Giulia Salemi, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ha spiccato il volo. La nuova incredibile esperienza con il Festival di Sanremo

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo dei social. Il suo esordio è avvenuto molti anni fa in vari programmi televisivi, ma è stata sicuramente l’edizione del Grande Fratello Vip a darle visibilità in tutta Italia. Quella esperienza, però, per lei si rivelò quasi drammatica: uscì a causa di un provvedimento del programma e si innamorò di Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne che le ha spezzato il cuore.

Giulia ha rimediato a quella drammatica esperienza, tornando alla fine nel 2020 in occasione della quinta edizione. Quella è stata davvero la svolta, sia della sua vita che della sua carriera. Infatti nella casa più spiata d’Italia questa volta ha trovato l’amore, quello vero, tra le braccia di Pierpaolo Pretelli. Oltre a vivere una meravigliosa relazione, la sua carriera ha spiccato decisamente il volo. Infatti oggi è più famosa che mai.

Giulia Salemi debutta al Festival di Sanremo: la nuova esperienza in radio

Giulia ha realizzato il suo sogno, ritrovandosi a condurre qualcosa su Mediaset Play, che al giorno d’oggi è l’inizio perfetto di carriera per un personaggio del mondo dello spettacolo che sogna di diventare un conduttore.

Ma la soddisfazione più grande l’ha avuta senza ombra di dubbio in questi giorni, che ha cominciato la sua esperienza a Radio KissKiss, dove ha l’opportunità di commentare il Festival di Sanremo insieme a dei grandi professionisti.

Un altro piccolo sogno che si realizza, considerando che lo scorso anno commentava Sanremo da casa insieme al suo fidanzato Pierpaolo. E, a proposito di lui, Pretelli sta continuando la sua incredibile esperienza a Domenica In che gli sta regalando tantissime soddisfazioni.

Le cose sono andate decisamente bene sia per Pierpaolo che per Giulia dopo la fine del reality. Entrambi hanno riscosso il successo che sognavano e che, senza ombra di dubbio, meritavano di avere.