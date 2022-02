Monica Bertini, ti seduce e conquista. Pazzesca nell’ultima sua foto dove scatena una serie di emozioni contrastanti.

Monica Bertini è una giornalista sportiva che nel tempo è riuscita a farsi amare. La sua presenza fisica prorompente unita ad una buona dose di carisma manda tutti al tappeto e non è un caso che oggi è tra le più amate. La Bertini non teme il confronto con altre sue colleghe, il suo stile la rende unica.

Abituato il web a vederla in mise formali, con tailleur e camicie ha sorpreso tutti quando settimana scorsa ha deliziato i followers – attualmente 421 mila, ma pronti ad aumentare – con una foto in costume, un’immagine di repertorio che ha messo in mostra anche la bellezza più seduttiva, un corpo che certamente parla da solo.

Monica Bertini, la giornalista spiazza il web: così non si può!

Per saperne di più, vai su Successivo