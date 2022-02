Sanremo 2022, Alessia Marcuzzi non resiste a Drusilla Foer: travolta dalle emozioni

Alessia Marcuzzi è stata toccata nel vivo a seguito dell’ultima puntata del Festival di Sanremo: la ragione è Drusilla Foer.

Forti emozioni e sensazioni travolgenti. Questa la reazione di molti a seguito del monologo di ieri sera messo in scena da Drusilla Foer sul palco di Sanremo 2022. Tra questi spicca Alessia Marcuzzi, toccata nel profondo nelle parole della co-conduttrice del Festival, la cui presenza ha rivoluzionato la kermesse.

Regina della manifestazione, ha intrattenuto il pubblico con la sua verve e il suo umorismo per tutta la gara. Nata 54 anni come Gianluca Gori, diventata poi Drusillia, in particolare a lasciare gli spettatori con il fiato sospeso una sua esibizione magistrale sul finale dell’appuntamento.

Drusilla Foer commuove Alessia Marcuzzi: travolgenti emozioni

A margine della terza serata di Sanremo 2022, in attesa della serata di stasera dedicata alle cover e ai duetti, Alessia Marcuzzi ha condiviso su Instagram alcune parole del monologo toccante della co-conduttrice di ieri sera.

Drusilla Foer ha incantato tutti con un profondo discorso volto a riflettere come in ognuno di noi siano presenti innumerevoli sfaccettature e come sia necessario imparare ad ascoltare. L’ascolto per la conduttrice dovrebbe accompagnarci sia nei confronti di noi stessi, sia degli altri.

A questo aggiunge l’importanza di dare voce all’unicità insita in ognuno di noi: non manca poi l’appello a essere se stessi e mostrare al mondo come sia davvero nel profondo, senza limiti e convenzioni.

Alessia è rimasta molto colpita da queste parole tanto da condividerle sulla sua seguitissima pagina Instagram con un post dedicato.

“Il più grande atto rivoluzionario che si possa fare oggi. @drusillafoer #sanremo2022”, la didascalia in accompagnamento al post composto da questa frase in bianco su sfondo nero che ha conquistato subito tutti raggiungendo un boom di like. Non mancano inoltre una pioggia di commenti di apprezzamento per la scelta di ricondividere il toccante monologo.