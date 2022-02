Sanremo 2022, compenso da capogiro per Checco Zalone: cifra incredibile

Checco Zalone ha calcato il palco dell’Ariston con uno sketch molto discusso. Per questa partecipazione il noto comico ha incassato cifre da capogiro.

44 anni, eclettico e dall’umorismo tagliente. Checco Zalone è tornato a stupire il pubblico con le sue battute sfornate sul palco dell’Ariston. Comico, cabarettista, attore e cantante, di origini pugliesi ha messo in scena a Sanremo 2022 un sketch travolgente che ha spaccato il pubblico, tra chi l’ha molto apprezzato, chi invece ne ha preso le distanze.

All’anagrafe Luca Pasquale Medici, Checco ha aggiunto in ogni caso un ennesimo traguardo alla sua carriera costellata da innumerevoli successi.

Partito dalla gavetta nel cabaret, approdato poi a “Zelig”, di seguito ha dato alla luce molteplici pellicole con cui ha raggiunto record di incassi al botteghino. Anche la partecipazione al Festival è stata fruttuosa in questo senso permettendogli di incassare una cifra sbalorditiva.

Checco Zalone a Sanremo 2022: compensi da capogiro

Tra risate e polemiche, l’esibizione di Checco Zalone a Sanremo 2022 ha tenuto gli spettatori incollati agli schermi. Super ospite in questa 72esima edizione della kermesse, ha portato uno spettacolo che ha sorpreso tutti.

Dalla canzone dedicata ai virologi a quella sui rapper “poco ricchi”, si è poi lanciato in una performance avente come protagonista Oreste, una prostituta trans, facendo storcere il naso alla comunità LGTBTQ.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Sanremo 2022, chi è Maria Chiara Giannetta: età, carriera e profili social della co-conduttrice della quarta serata

Nonostante le critiche, non sono mancate le approvazioni per le performance. Checco ha portato così a casa non solo un ennesimo successo, ma anche un cospicuo compenso. Se ad Amadeus sembra essere corrisposta la somma più alta, quella del comico non è comunque esigua: secondo ipotesi non ufficiali si ipotizzano guadagni intorno ai 50 mila euro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Sanremo 2022, Drusilla Foer zittisce Iva Zanicchi. Il web si scatena “Sarebbe ora di…”

Da tempo l’attore era molto ambito da Sanremo e quest’anno ha ceduto alla richiesta di partecipazione per la gioia dei suoi fan. Il 44enne ha fatto da spalla ad Amadues dando un quid in più alla kermesse e aggiungendo la sua comicità a quella di Fiorello, in questa edizione anche lui tra gli ospiti.