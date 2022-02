Nella quarta serata del ”Festival di Sanremo” i 25 cantanti in gara si sono esibiti con le cover in alcuni duetti. Svelata la classifica generale.

La 72esima edizione del ”Festival di Sanremo” ha dato i suoi primi verdetti. Nella quarta serata i 25 artisti in gara sono saliti sul palco dell’Ariston per esibirsi in alcuni duetti, portando delle cover.

La giuria demoscopica 1000, il pubblico e la sala stampa hanno stilato la classifica generale della quarta serata e decretato il primo vincitore. Scopriamolo.

Sanremo 2022: classifica generale quarta serata

I primi tre artisti votati da giuria demoscopica 1000, sala stampa e pubblico sono stati: Gianni Morandi nel Meedley con Lorenzo Jovanotti, Mahmood e Blanco con ”Il cielo in una stanza” ed Elisa con ”What a feeling”.

Dunque è stato Gianni Morandi ad essere decretato com eil primo vincitore di questo Festival nella serata delle cover.

Ma com’è la classifica generale complessiva dopo le votazioni delle quattro serate?

LA CLASSIFICA GENERALE DELLE QUATTRO SERATE:

Mahmood e Blanco

2. Gianni Morandi

3. Elisa

4. Irama

5. Sangiovanni

6. Emma

7. La rappresentante di lista

8. Massimo Ranieri

9. Fabrizio Moro

10. Michele Bravi

11. Achille Lauro

12. Matteo Virale

13. Dargen D’Amico

14. Aka7even

15. Noemi

16. Ditonellapiaga e Rettore

17. Iva Zanicchi

18. Giovanni Truppi

19. Rkomi

20. Le vibrazioni

21. Yuman

22. Highsnob e Hu

23. Giusy Ferrei

24. Ana Mena

25. Tananai