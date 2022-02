Úrsula Corberó si mostra su Instagram con un vestito che lascia tutti senza fiato. I fan impazziscono per lei

E’ tra le attrici più amate del momento. Dopo aver ricoperto il ruolo di Tokyo ne La Casa di Carta, si è fatta conoscere ed amare in tutto il mondo. Stiamo parlando dell’attrice spagnola Úrsula Corberó.

Quattro scatti pubblicati su Instagram la ritraggono con un vestito nero a sirena, aderente e luccicante che fa sognare i fan. L’attrice è splendida come sempre e sotto le foto, gli apprezzamenti dei suoi amati followers non si sono fatti attendere. Ursula è solita utilizzare molto i social per tenere informato il suo pubblico sulla sua vita professionale e privata e spesso incanta con scatti di questo tipo, ma questa volta si è superata. E’ più bella che mai e i fan apprezzano particolarmente.

Úrsula Corberó incanta il suo pubblico

Úrsula Corberó ha raggiunto la fama internazionale grazie al successo riscosso dalla serie tv spagnola La Casa de Papel. La serie ha raggiunto un successo enorme, una delle serie più seguite di sempre, conclusasi da poco con la seconda parte della quinta stagione. Ha catturato l’attenzione e il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Le avventure di quel gruppo di criminali impegnato a rapinare la Zecca Reale di Spagna, ha coinvolto e lasciato tutti col fiato sospeso fino all’ultima puntata. Inutile dire che gli attori, grazie a questa seire, sono diventate delle vere e proprie celebrità di fama mondiale. Tra tutti uno dei personaggi più iconici e amati è stato quello di Tokyo, interpretato proprio da Úrsula.

La 32enne spagnola è adesso una delle attrici più seguite ed amate. Il pubblico ammira il suo fascino e la sua eleganza ma soprattutto la bravura e la naturalezza nelle sue interpretazioni.