Rivelazioni shock su uno dei protagonisti di Sanremo. Ecco cosa faceva prima di dedicarsi alla musica

Nessuno si sarebbe mai aspettato di vederlo in queste vesti. I fan rimangono di stucco. Di chi stiamo parlando? Di Blanco! Uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Sanremo. Il giovanissimo cantante, si è esibito sul palco insieme a Mahmood. La loro Brividi ha lasciato tutti senza fiato e conquistato da subito il cuore di ognuno.

Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, è il fenomeno del momento. 18 anni compiuti da poco e ha già raggiunto un successo enorme nel campo della musica. Ha già collaborato con alcuni dei più grandi rapper italiani e questa è stata la sua prima partecipazione a Sanremo, a fianco del bravissimo Mahmood. Di recente sono venute fuori alcune indiscrezioni sul suo passato. Nella sua vita la musica c’è sempre stata ma non era l’unica passione. Prima di sfondare in questo campo, Blanco si dedicava totalmente ad altro. Spuntano anche delle foto del suo passato e nessuno si aspettava di vederlo in queste vesti. I fan sono senza parole.

Blanco e la sua grande passione prima della musica

Un Blanco così non lo avete mai visto. E invece è tutto vero. Prima di dedicarsi completamente alla musica, il giovanissimo Riccardo si dedicava allo sport, in particolare al calcio. Ha giocato nel settore giovanile della Feralpisalò per poi spostarsi nella Vighenzi Padenghe. A raccontare tutto ciò è stato proprio il suo ex allenatore in un’intervista al Corriere della Sera: “Si trovava molto bene ma poi mi disse che aveva scelto la musica. Tutti sapevamo che cantava, alcune sue canzoni si trovavano su YouTube. Spesso durante le trasferte tutti intonavano Notti in Bianco. Ci credeva molto.”

Una passione inarrestabile, quella per la musica, che lo ha portato a mollare tutto e dedicarsi totalmente a lei. “Sette mesi più tardi ascoltavo i suoi pezzi in radio” ha raccontato l’ex mister Vittorio Sandrini.