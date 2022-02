Travolto da un cancello: operaio muore sul colpo

Un operaio ha perso la vita nella serata di ieri a Catanzaro dopo essere rimasto schiacciato da un cancello, uscito improvvisamente dai binari. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Nella serata di ieri a Catanzaro, un operaio è deceduto dopo essere stato travolto da un cancello. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente, ma pare che la vittima si fosse recata sul posto per recuperare degli attrezzi, ma improvvisamente la cancellata è uscita dai binari schiacciandolo.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e lo staff del 118, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. La dinamica e le cause della tragedia sono ora al vaglio dei carabinieri che, sopraggiunti sul luogo dei fatti, si sono occupati degli accertamenti.

Catanzaro, dramma nella serata di ieri: operaio muore schiacciato da un cancello

Dramma nella serata di ieri, sabato 5 febbraio, a Catanzaro, dove un operaio, di cui non si conosce l’identità, è deceduto in viale Magna Grecia.

Stando alle prime informazioni, come riportano i colleghi di Fanpage, l’uomo si era recato presso l’azienda per recuperare alcuni attrezzi quando, per cause ancora da determinare, il cancello, alto circa tre metri, è uscito dai binari e lo ha travolto. Un impatto che non ha lasciato scampo alla vittima, che sarebbe deceduta sul colpo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno liberato l’operaio e lo hanno affidato alle cure dei sanitari che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte, sopraggiunta per le gravi lesioni riportate.

Intervenuti anche i carabinieri del capoluogo calabrese che hanno avviato le indagini e tutti gli accertamenti del caso per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno fatto crollare il cancello. Al vaglio anche eventuali responsabilità.

La salma dell’operaio, scrive Fanpage, è stata trasferita presso l’obitorio, dove nelle prossime ore potrebbe essere effettuata l’autopsia su disposizione dell’autorità giudiziaria.