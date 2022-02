Chiara Ferragni anticipa San Valentino su Instagram: l’intimo rosso infiamma il web. Una visione mozzafiato che lascia poco spazio all’immaginazione: esplosiva

Chiara Ferragni sta trascorrendo un periodo all’insegna del relax, lontana dal caos della sua Milano, per una vacanza in famiglia. La meravigliosa località è l’Alpe di Siusi, situata tra le dolomiti dell’Alto Adige, dove si è recata con l’amata famiglia. Al suo fianco il marito Fedez ed i figli, con i quali trascorre diverse indimenticabili avventure.

Leone sulla pista da sci, Vittoria in piscina con la mamma: tutto è perfetto e condiviso su Instagram con i numerosissimi fan. Ma un imprenditrice ed influencer del suo calibro non può certo prendersi una pausa definitiva dal lavoro.

Ed è in occasione dell’avvicinarsi della festività festeggiata dagli innamorati che promuove sul suo profilo un pezzo della sua collezione di intimo a tema San Valentino. Il completino rosso infiamma il web, lasciando ben poco spazio all’immaginazione: il successo è assicurato.

Chiara Ferragni, l’intimo perfetto per San Valentino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSSARTI ANCHE –> Tomaso Trussardi fa chiarezza: tutta la verità sull’addio a Michelle Hunziker e sui tradimenti

Tra le influencer più famose al mondo, Chiara Ferragni non vanta solo un inimitabile seguito sui social, da oltre 26 milioni di followers sparsi in tutto il mondo. È un imprenditrice di grande fama, con il marchio da lei fondato, che porta il suo stesso nome.

Dal make up agli accessori, dai gioielli alle calzature: ogni prodotto ideato dalla sua collezione è destinato ad essere un successo straordinario. Anche l’intimo fa parte delle creazioni del suo brand, e in occasioni di San Valentino non potevano mancare delle idee per le sue numerosissime fan.

È lei stessa a posare come modella sul suo profilo Instagram, mentre indossa un capo della lingerie firmata Chiara Ferragni, per un’esplosione di sensualità senza precedenti. Popone un reggiseno a balconcino in tulle con stampa e dettaglio di ciondolo a cuoricino, abbinato agli slip, il tutto rigorosamente in rosso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> “Stupendi”: Federica Nargi e Matri travolti da forti emozioni, il momento più speciale scioglie i fan – FOTO

L’influencer regala attimi di emozione ai fan, proponendo l’intimo in una serie di scatti da cardiopalma. La bellezza non conosce perfezione, una regola che in Chiara Ferragni incontra la sua eccezione.