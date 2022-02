E’ pronta a svelare con interezza il suo segreto, Antonella Elia. Ecco cosa fa la showgirl per una vita serena e di meravigliosa tonicità.

Ex opinionista al “Grande Fratello Vip“, nonché ancor prima imprevedibile coinquilina della casa più seguita d’Italia, la showgirl Antonella Elia ha voluto mostrare per intero la sua “silhouette mozzafiato“. Ad accompagnare la spettacolare visione vi sarà, inoltre, il segreto della sua eterna giovinezza. Insomma, esibendosi con una duplice rivelazione, la showgirl meriterà sin ha sin dal primo momento una più che doviziosa standing ovation.

Dopo la gavetta in teatro, alla fine degli anni ’80, Antonella inaugura la sua escalation sul piccolo schermo nel ’91. Grazie alla sua più volte riaffermata presenza nei panni di co-conduttrice per “La Corrida“. Nel variegato curriculum di Antonella risulta un’infinita rete di collaborazioni per la televisione, quanto per il grande schermo. La finora concorrente a “Back to School“, infatti, ha anche preso parte ad alcune pellicole di levature internazionale. Fra queste si possono di certo ricordare “The Aviator“, di Martin Scorsese. Oppure “The Terminal“, con regia di Steven Spielberg.

“Una diciottenne” Antonella Elia il fisico è statuario: a 360° nella piscina naturale

