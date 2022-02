Un abito in pizzo dalla firma Gucci che racchiude in sé rock e romanticismo: Emma Marrone non poteva regalarci una visione migliore per la finale di Sanremo.

Ieri sera, la cantante di “Ogni volta è così” ha deliziato i suoi fan tanto con la sua musica quanto con un magnifico abito nero in pizzo. Emma Marrone ha letteralmente conquistato il pubblico in una veste firmata Gucci: sensuale, romantica, grintosa e dall’animo rock, ha concluso in grande stile il suo viaggio nel 72esimo Festival di Sanremo.

Con l’orchestra diretta da Francesca Michielin, Emma canta nell’ultima serata di Sanremo più sensuale che mai, in un look audace, cupo, sicuro, forte e pungente.

Appare al pubblico come una vedova nera contraddistinta da fermezza, autorevolezza e una voce molto profonda: conquista il sesto posto in classifica, il pubblico sanremese e tutti noi telespettatori!

L’abito che ha indossato è una creazione di Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci. Particolarissimo e molto sensuale, è stato pensato appositamente per Emma, dimostrando ancora una volta il forte legame tra lo stilista e la cantante.

Considerando gli outfit precedenti, non tutti si aspettavano un simile azzardo, ma in realtà si tratta di un vestito perfetto per chi ha una personalità forte come quella di Emma: è un connubio tra rock, romanticismo, sensualità, audacia e sicurezza.

Emma più audace che mai alla finale di Sanremo con l’abito nero in pizzo

Siamo davanti ad un abito dal sapore stile gotico ma anche molto romantico. Realizza un matrimonio di elementi stilistici contrastanti: il body con corpetto rigido e maniche lunghe in pizzo che si ricongiungono alla scollatura profonda, trasparente, semplice e velata.

Il guanto incorporato richiama il mondo retrò ed è un accessorio molto richiesto dalle tendenze moda 2022, in ricordo della vecchia Hollywood.

Leggi anche -> Mahmood, il completo Fendi di Sanremo è un omaggio ad un cantante famosissimo

Il vestito è realizzato interamente in pizzo e ricamato con paillettes all-over. Lo spacco profondo della lunghezza e la sua trasparenza lasciano intravedere un body dallo scollo a cuore. E’ impreziosito dal toulle nero sulle spalle e dalle calze a rete ton sur ton.

Per completare un look già di per sé molto d’impatto, Emma ha indossato dei sandali con platform e tacco alto in pelle nera, incrociate sul davanti, degli orecchini d’oro bianco 18kt e un make up molto marcato.

Anche l’acconciatura è diversa: invece del pixie cut con cui siamo abituati a vederla, per la finale di Sanremo Emma ha scelto un caschetto liscio con la riga al centro che le incornicia il viso in modo molto armonioso.