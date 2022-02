Emma Marrone ha fatto impazzire tutti i suoi followers postando alcune fotografie da urlo: arriva anche una dedica inattesa.

Emma Marrone ha emozionato tutti durante il festival di Sanremo cantando con la sua splendida voce ‘Ogni volta è così’. La 37enne si è classificata al sesto posto e si è resa protagonista di alcuni gesti che hanno sorpreso i telespettatori, esaltando di fatto ogni singola volta la figura della donna. Ad offrire grande aiuto durante la kermesse musicale c’è stata Francesca Michielin: la nativa di Bassano del Grappa ha diretto l’orchestra per la Marrone.

Emma, questo pomeriggio, è stata da Mara Venier per lo speciale di ‘Domenica In’ dedicato a Sanremo: la cantante, inoltre, ha pubblicato un fantastico post sul suo profilo di Instagram.

Emma Marrone, arriva la dedica inattesa: parole toccanti

Emma, in questo Festival, si è divertita tantissimo e ha fatto impazzire i telespettatori con la sua voce da brividi. Non a caso la classe 1984 ha occupato sempre le prime posizioni della classifica. Questo pomeriggio, la Marrone ha condiviso un meraviglioso post su Instagram in cui è stata allegata anche una serie di foto da urlo. L’artista mostra tutto il suo fascino e fa vedere agli utenti dei social network il look che ha usato per l’ultima serata di Sanremo. Le sue pose devastanti mandano in visibilio gli ammiratori: “Che bona, ti amo…”, ha scritto qualcuno tra i commenti. Nel contenuto di oggi, la cantante ha spiegato di aver onorato il suo lavoro e la sua musica mettendo tutta la sua grinta quando è salita sul palco.

“Mi sono divertita tantissimo“, ha raccontato la vincitrice del talent Amici del 2010. Ancora una volta, la cantante ha speso parole al miele per quella che ha diretto l’orchestra per lei. “Ringrazierò Francesca Michielin per sempre. “Vez” è solo l’inizio”, ha scritto. Come se non bastasse, la Marrone ha anche ringraziato tutte le persone che hanno lavorato con lei giorno e notte per il suo progetto.