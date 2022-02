Posa da brividi per la divina Matilde Gioli sui tetti di Milano. A Derby concluso, per tutti i suoi fan, la vincitrice sarà una soltanto.

A poche ore dalla conclusione del Derby giocato nella serata di ieri, 5 febbraio, tra Inter e Milan, l’amata attrice nativa del capoluogo lombardo, Matilde Gioli, in diretta da una posizione privilegiata per guardare le luci della città, si renderà protagonista di uno spettacolo colmo d’adrenalina quanto degno dell’ultimo appuntamento sanremese.

“Fai venire i brividi” sentiranno di intonare i fan dell’attrice tra i primi commenti al post condiviso in rete. E trasformatosi presto in un’eco paradisiaca per molti di loro. Il Milan sovrasta i nerazzurri per un solo goal, e la città vorrà festeggiare in maniera insolita. Sostenendo il peso della disfatta assieme alla straordinaria Matilde.

“Fai venire i brividi” Matilde Gioli paradisiaca in shorts su Milano: è lei la vincitrice del Derby – FOTO

