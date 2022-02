Green Pass illimitato, come ottenerlo. Nuova regole dal 7 febbraio

Nuove importanti novità riguardo il Green Pass a partire dal 7 febbraio. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Si profilano novità sul fronte Green Pass, nuove regole riguardo la sua durata. Dopo la terza dose di vaccino anti-covid, i cittadini otterranno il Green Pass illimitato. Validità senza limiti anche per coloro che risultano guariti dal Covid e già in possesso di due dosi.

Dal 7 febbraio 2022 entreranno in vigore nuove regole riguardo il Green Pass obbligatorio e la sua validità nel tempo. Erano infatti insorti i primi problemi riguardo la scadenza del Green Pass per coloro che avevano fatto per primi la terza dose. A causa delle nuove regole riguardo la durata della certificazione verde, ridotta da 9 a 6 mesi, per coloro i quali hanno effettuato subito la dose booster, si poneva il problema della scadenza imminente, senza possibilità di rinnovare. Per ovviare a ciò, il governo ha pensato bene di rendere la durata dei Green Pass, ottenuti dopo la terza dose, illimitata.

Green Pass, cosa cambia dal 7 febbraio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Covid-19, monitoraggio settimanale Iss: dati in miglioramento

Se coloro che hanno completato il ciclo vaccinale potranno ottenere il Green Pass illimitato, per gli over 50 non vaccinati ci saranno invece ulteriori restrizioni e rischi di sanzioni. Il nuovo decreto legge ha inoltre stabilito delle regole più rigide soprattutto per quanto riguarda il sistema scolastico, al fine di evitare ulteriori contagi, quarantene e ritorni alla didattica a distanza. Garantita la didattica in presenza, mentre in Dad seguiranno solamente gli studenti, sopra i 6 anni, non vaccinati. Cambiano anche i sistemi relativi ai colori delle regioni, da febbraio la zona rossa varrà solamente per coloro che sono sprovvisti di vaccino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Covid-19, il bollettino del 4 febbraio: 99.522 nuovi contagi e 433 vittime

Il nuovo decreto legge entrerà ufficialmente in vigore dal 7 febbraio. Molte regioni si stanno già attrezzando per garantire la corretta attuazione delle nuove regole e per essere pronti a rispondere ai dubbi della popolazione riguardo queste ultime. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, con queste nuove regole, vuole garantire la fine dello stato di emergenza e il superamento delle restrizioni.