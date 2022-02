Mahmood e Blanco hanno portato “Il cielo in una stanza” nella serata di Sanremo dedicata alle cover: il loro outfit Fendi ha evidenziato ulteriormente l’omaggio ad un grande artista.

Dopo l’omaggio di Michele Bravi a Lucio Battisti, tornano Mahmood e Blanco a far emozionare il pubblico di Sanremo 2022. I due artisti cantano sul palco dell’Ariston come due angeli venuti a ricordarci un grande artista e talento del patrimonio musicale italiano: con “In cielo in una stanza” omaggiano Gino Paoli.

La canzone, composta nel 1960 quando Paoli aveva appena 26 anni, è stata scelta dal duo al primo posto della classifica provvisoria proprio per il riferimento al cielo.

Apprezzati e visti come protagonisti del “new wave” del pop italiano, Mahmood e Blanco si sono esibiti nella quarta serata del Festival in un look etereo che, insieme alla musica, rende omaggio al grande artista.

Il testo di questo brano riporta ad un incontro di Gino Paoli in un bordello a Genova che ha visto protagonista l’amore. Amore passionale, quello che supera le barriere spazio-temporali e si espande oltrepassando ogni confine.

Mahmood, l’outfit Fendi di Sanremo è un omaggio a Gino Paoli

Le parole di Gino Paoli tentano di descrivere il momento estatico dell’orgasmo. Lui stesso, in un’intervista in occasione del 60esimo anniversario del brano, dichiarò quanto fu difficile rappresentare quell’attimo che conduce contemporaneamente al nulla e al tutto. Così ha optato per raccontare ciò che fosse attorno a lui, finendo per parlarne seppur non direttamente.

Mahmood e Blanco, nella serata delle cover, hanno portato sul palco dell’Ariston la loro interpretazione della storia di Gino Paoli. Hanno accuratamente lavorato su tonalità, tessuti ed accessori per rappresentare al meglio quest’attimo d’estasi.

Gli elementi caratteristici del look di Mahmood incarnano l’essenziale che vuole trasmettere Fendi con la sua collezione Autunno Inverno 2022 2023.

Giacca semplice con revers sagomati che lascia intravedere il cut out del maglione sottostante. Uno strato ancora più profondo è dato dalla camicia in jacquard di seta con un colletto inamidato e firmata Off-White.

L’outfit, in tutto il suo insieme, racchiude le tendenze contemporanee che scavalcano la classicità tradizionale di un tailleur: bermuda ampi in nappa con abbinati dei gamberetti velati caratterizzati dalla stampa chai rappresentativa del brand.

Il look viene completato dalle Mary Jane in vernice nera con un particolare orologio incastonato.

Il completo di Mahmood è curato in ogni dettaglio e la sua tonalità si mescola con quella delle luci e del soffitto viola, in una continua e dinamica evoluzione che omaggia la storicità di Gino Paoli pur “conformandosi con l’anticonformismo” della moda contemporanea.