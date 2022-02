La beniamina di “Domenica In”, Mara Venier, approda a Sanremo ed è fin da subito protagonista. Cosa si nasconde dietro il suo successo? La risposta.

La presenza dell’amata conduttrice veneziana, Mara Venier, non è di certo passata inosservata nel corso del quinto e conclusivo appuntamento con il “Festival Di Sanremo“. In primis chiamata, dal suo posto d’onore, a salire sul palco dalla co-conduttrice della serata, l’amica e collega Sabrina Ferrilli, sino ad una lunga serie di insistenti omaggi, abbracci e calorosi saluti dal pubblico quanto dagli artisti in gara.

A seguito dei quali, la stessa Mara, sembrerà dimostrarsi inizialmente spaesata. Forse troppe formalità? Eppure, dopo tanto fragore in nome della sua presenza all’Ariston, dimostrata da Michele Bravi, Achille Lauro e dallo stesso Amadeus, una domanda sarebbe giunta spontanea: “come ha fatto a riscuotere così tanti successi zia Mara“? La verità si nasconde in un curioso aneddoto, rivelatole a seguito di quei primi sentori di “artificiosità”.

Mara Venier insolito trionfo a Sanremo: “poi ti spiego”. L’intesa dietro le quinte non passa inosservata

“Eccola qui la più salutata e citata in questo Festival” la rete omaggia a dismisura “il grande tormentone” dovuto all’ospite protagonista di “Domenica In”. E, in attesa della puntata di quest’oggi, gli altarini provvederanno a svelarsi in diretta.

“Ma perché mi salutano?” chiederà allora un po’ frastornata dall’emozione e dai riflettori puntati su di sé la conduttrice. “Hanno tutti una zia che si chiama Mara?“, continuerà scherzando. Ma, a rivelare di soppiatto l’aneddoto chiave del discorso, sarà il detentore di uno dei blog più celebri della penisola, Davide Maggio.

Il segreto? Dunque ha dimostrato di risiedere nell’hashtag, immediatamente divenuto virale sulle piattaforme social, di #ZiaMara. Tutto merito fra l’altro del Fantasanremo, che mai come in quest’ultima annualità pare abbia preso piede anche fra i veterani. Oltre che tra i più giovani spettatori del Festival. “È il Fantasanremo“, confermerà lui stesso la situazione già ben visibile, ma non facilmente decifrabile, della rete. “Poi ti spiego“, terrà ad aggiungere sul finale il collega.

La conclusiva rassicurazione sarà poi accompagnata da un’ulteriore dedica, proveniente dalle numerose fan pages della conduttrice. “Amadeus l’anno prossimo la vogliamo sul palco“. Riuscirà a realizzarsi il loro sogno? Ora non resta che attendere Sanremo 2023 per scoprirlo.