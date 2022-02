“Mara ti amo” per la Venier arriva la dichiarazione d’amore e non è il marito – Foto

Mara Venier protagonista assoluta della domenica post Festival di Sanremo, la conduttrice riceve una dichiarazione d’amore inattesa

Anche Mara Venier è stata tra le protagoniste del Festival di Sanremo. La conduttrice televisiva è stata fisicamente al teatro ‘Ariston’ soltanto nella serata finale, ma è stata una presenza che ha aleggiato nel corso di tutta la kermesse.

Il motivo è da ricercare nel ‘FantaSanremo’, il gioco che mai come quest’anno ha coinvolto svariate migliaia di appassionati e gli stessi cantanti in gara. In molti si sono prestati a gag particolari che hanno contribuito all’intrattenimento nel corso delle serate. Una delle più gettonate era il saluto a favore di telecamera a ‘zia Mara’.

La Venier, acclamatissima, è stata invocata e cercata con lo sguardo e non solo da tantissimi cantanti in gara nel corso della serata finale. E oggi si prende effettivamente la scena, nella classica puntata di ‘Domenica In’ che segue il Festival di Sanremo e che viene trasmessa dall’interno del teatro ‘Ariston’.

Anche in questo caso, i cantanti in gara si sono esibiti con le loro canzoni e hanno dialogato a lungo con la conduttrice, tra battute, aneddoti e temi profondi. Mara, da perfetta padrona di casa, tiene banco ed è la stella della domenica. Al punto da ricevere una vera e propria dichiarazione d’amore.

Mara Venier, il post sui social che fa furore: il messaggio d’amore che lascia tutti senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

La dichiarazione arriva da Achille Lauro, uno dei personaggi più acclamati del Festival e protagonista di un selfie con la stessa Mara e da lei pubblicato su Instagram.

Sorrisi e smorfie tra i due, che davanti all’obiettivo sfoggiano un’espressione sbarazzina. Piovono i commenti da parte di fan, amici e colleghi di entrambi sul profilo di Mara. E Achille lascia tutti di sorpresa scrivendo ‘Mara ti amo’.

A distanza di anni, del resto, la Venier rimane uno dei volti più amati e iconici della tv e ancora con un fascino tutto suo, nonostante gli anni passino anche per lei.