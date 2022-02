La talentuosa attrice italiana Michela Quattrociocche ha pubblicato una foto da serie A: guardarla è un piacere immenso per gli occhi!

Michela è una vera e propria bomba ad orologeria: il suo post è sulla bocca di tutto il web!

Si tratta di una foto fuori stagione, in cui la Quattrociocche posa seduta, mentre indossa un bikini dalla fantasia stravagante: che meraviglia!

Nella didascalia del post, la bella influencer ha scritto: “Voglia d’estate“.

Nell’immagine la favolosa trentatreenne rivolge lo sguardo verso la sua sinistra, socchiude la bocca ed assume un’espressione del volto piuttosto sensuale e provocante: impossibile staccarle gli occhi di dosso!

Due amiche e colleghe di Michela Quattrociocche hanno commentato i suoi scatti: si tratta delle attrici Laura Chiatti e Giada De Blanck.

Ecco, dunque, il post che tutti state aspettando…

Michela Quattrociocche, ogni curva è al posto giusto: ecco la FOTO più esplosiva che ci sia…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Non c’è dubbio: la strepitosa fashion blogger italiana sa sempre come rendere felici i suoi fan!

Il make-up che sfoggia non è molto appariscente: il trucco, infatti, comprende degli occhi rosa ben delineati, tanto contouring, una base viso impeccabile e delle labbra nude.

Il post è stato tempestato di mi piace e commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Gran gnoxxa“; “Immensamente stupenda”; “Sei pazzesca” oppure “Bellissima come sempre”.

Le foto di Michela Quattrociocche sono come una droga per i fan: non ne possono fare a meno!

Ciò su cui si concentra l’attenzione degli utenti è, senza dubbio, il suo corpo da paura: le curve sono tutte al posto giusto!

Una cosa è certa: la fantastica protagonista del noto film “Scusa ma ti chiamo amore” sa sempre come non passare mai inosservata!