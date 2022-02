Incidente a pochi metri da casa: perde la vita una donna

Nella mattinata di ieri, una donna di 68 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto tra Pontepetri e Le Piastre, in provincia di Pistoia.

Una donna di 68 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale. La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri lungo la via Modenese, tra Pontepetri e Le Piastre (Pistoia).

Stando ad una prima ricostruzione, la 68enne avrebbe perso il controllo della sua auto che, dopo aver invaso la corsia opposta, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. Quando i soccorsi, allertati da altri automobilisti, sono giunti sul luogo dello schianto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso della donna. Trasportati in ospedale gli occupanti dell’altra vettura coinvolta, rimasti feriti in maniera non grave.

Pistoia, scontro frontale tra due auto: donna di 68 anni muore a pochi metri da casa

Ha perso la vita a pochi metri dalla sua abitazione in un incidente stradale verificatosi intorno alle 10 di ieri mattina, sabato 5 febbraio, tra Pontepetri e Le Piastre (Pistoia). Questo il tragico destino di Graziella Riggi di 68 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Si accascia durante l’allenamento: calciatore muore sotto gli occhi dei compagni

La donna, riporta la redazione de La Nazione, era alla guida della sua auto quando improvvisamente, affrontando una curva, ha invaso la corsia opposta impattando frontalmente contro un’Audi su cui viaggiavano due persone. Alcuni automobilisti che hanno assistito al sinistro hanno subito allertato i soccorsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uccide la moglie a martellate, poi chiama i carabinieri: ennesimo femminicidio

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la 68enne, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso. Le due persone a bordo dell’Audi, scrive La Nazione, non ha riportato ferite gravi e sono state accompagnate all’ospedale di Pistoia per le cure del caso.

Intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri. I militari dell’Arma hanno provveduto ai rilievi di legge e ora dovranno risalire alle cause del tragico incidente costato la vita a Graziella che lascia il marito e due figli. Non è escluso che la donna possa essere stata colta da un malore alla guida.