Red Canzian si è mostrato ai fan per la prima volta dopo il ricovero. Un video messaggio su Facebook dove rassicura tutti sulle sue condizioni di salute

A un mese dal suo ricovero, il celebre bassista dei Pooh, torna a mostrarsi sui social per rassicurare tutti i suoi fan riguardo le sue condizioni attuali di salute. “Ora sto bene. Mi mancate.”

Un breve video registrato direttamente dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. “E’ passato un mese dal mio ricovero. Oggi finalmente sono uscito a respirare aria paura.” Con queste parole ha voluto aggiornare sulla situazione il suo pubblico, preoccupato per la sua salute, e rassicurarlo. Ha inoltre affermato di sentire molto la mancanza dei suoi fan.

Red Canzian, le sue condizioni dopo il ricovero

Un periodo molto duro quello che ha dovuto affrontare il bassista storico dei Pooh, Red Canzian. Una terribile infezione cardiaca che lo ha costretto al ricovero presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. E’ passato esattamente un mese da quando, sempre con un video postato sui social, aveva annunciato la causa del suo imminente ricovero. Adesso sta meglio, nel video messaggio ha affermato di stare bene, di riuscire a muoversi sulle sue gambe. Red dovrà rimanere ancora in ospedale per qualche settimana per sottoporsi alle cure riabilitative, ma le sue condizioni di salute sono migliorate drasticamente e nonostante l’iniziale gravità della situazione, è riuscito a superare tutto nel migliore dei modi. “Dovrò aspettare altre 3/4 settimane: la cura antibiotica è lunga e quello che ho avuto è stato molto brutto” ha continuato a dire nel video.

Aveva fatto preoccupare tutti, quando aveva annunciato di essere vittima di una grave infezione cardiaca. Inutile dire che tutti i suoi fan e tutte le persone che gli vogliono bene, tra cui spiccano per primi i colleghi della sua band, si sentiranno adesso rincuorati nel sapere che il caro Red sta meglio e presto potrà tornare sul palco.