Sabrina Salerno è super seguita sui social media. La sua bacheca è un susseguirsi d’immagini a livelli di sensualità incommensurabili. Le ultime pubblicazioni hanno fatto il jackpot di consensi

Il Festival di Sanremo appena concluso porta alla memoria i fasti delle edizioni passate e dei grandi protagonisti che ne hanno impreziosito la storia.

Il pubblico ricorda con affetto non solo i numerosi presentatori che hanno calcato il palco dell’Ariston o la miriade di vincitori; un posto speciale occupano concorrenti che hanno saputo distinguersi per talento, originalità e per i messaggi che hanno lanciato attraverso le loro interpretazioni. Tra questi sicuramente è impossibile non citare l’esuberante Sabrina Salerno, in gara nel 1991 con Jo Squillo. Insieme parteciparono con il brano “Siamo donne”, un vero e proprio manifesto femminista, ancora attuale e super ballato.

Sabrina Salerno: il successo su Instagram la incorona star del web

Sabrina Salerno è tornata quasi 30 anni dopo a Sanremo, precisamente nel 2020, nelle vesti di una delle co-conduttrici affiancando Amadeus e prendendo parte alla seconda ed all’ultima serata.

Ha dimostrato ancora una volta tutta la sua verve, la poliedricità e come, all’età di 50 anni, conservi freschezza e un’energia impareggiabile.

Più recentemente l’abbiamo vista mettersi nuovamente alla prova tornando sul piccolo schermo nei panni di concorrente della sedicesima edizione di “Ballando con le stelle”. In coppia con il ballerino Sameul Peron è arrivata in finale, aggiudicandosi il terzo posto e conquistando il premio speciale della giuria.

Sabrina Salerno è tutt’oggi una super star del web. Ha collezionato ben 1,1 milioni di follower su Instagram, social network dove condivide spesso immagini ad altissimo livello di sensualità.

L’ultimo post rilasciato vede un carosello di 6 scatti molto erotici; la vestaglia arancione si apre distrattamente e sotto è solamente in lingerie, mostrando le sue grazie generose e le curve da vera pin up.

Chi l’ha aiutata a scegliere le foto migliori? Lo rivela lei stessa nelle Instagram Stories. É merito del marito, l’imprenditore tessile Enrico Monti, e di loro figlio Luca. “L’unica Sabrina nazionale” – scrive un fan tra i commenti, facendo un paragone con la Ferilli, conduttrice della serata finale di Sanremo 2022.