“Un posto al sole” la situazione crolla in maniera clamorosa: epilogo struggente

Quello che accadrà in “Un posto al sole” è struggente: gli amanti della storica soap non potranno crederci. Ecco di cosa si tratta.

Intrighi e colpi di scena. Puntate intense e piene di novità che lasceranno, probabilmente, i fan senza fiato. Nei prossimi giorni la trama di “Un posto al sole” si infittisce: alcuni rapporti tra i personaggi saranno messi in discussione, portando a risvolti inaspettati e retroscena che cambieranno gli equilibri tra i protagonisti.

Soap più longeva del Bel Paese, con alle spalle 26 stagioni per un totale di ben 5872 puntate, tiene da anni incollati gli spettatori agli schermi con le avventure di Palazzo Palladini. Dal lunedì al venerdì, nella suggestiva cornice di Napoli, i suoi personaggi mettono in scena una storia che ormai va in parallelo alla loro vita.

Trasmessa per la prima volta il 21 ottobre 1996, molti volti sono infatti presenti da sempre nel suo cast. Tra abbandoni e ritorni, a oggi a Palazzo risiedono Bianca, Nunzio, Giulia Franco e Katia. Angela è invece partita gettando nel dolore la figlia. Quest’ultima risente non solo della lontananza della madre, ma anche del feeling tra il padre e Katia, la cui presenza preoccupa un altro personaggio.

“Un posto al sole”: Giulia si scaglia contro Katia

Nei prossimi episodi in scena a “Un posto al sole” si assisterà a tensioni tra Giulia e Katia. La nonna di Bianca sarà molto preoccupata per la nipotina nel vederla così in difficoltà per la presenza dell’ex del padre.

Essendo partita Angela, sarà lei a fare le veci materne. Si confronterà con Franco per affrontare la situazione delicata mettendo in chiaro come a suo avviso la presenza di Katia sarebbe problematica e destabilizzante. Quest’ultima è infatti ritornata a Napoli improvvisamente, lasciando tutti spiazzati.

Malgrado sia stata accolta a braccia aperte, la Poggi sospetta che il vero motivo di questa permanenza a Palazzo sia per riallacciare i rapporti sentimentali con il figlio. Katia non calmerà gli animi alimentando le discussioni, anche con il figlio Nunzio, a differenza di Franco incline a sostenere la linea di un rapporto solo di amicizia con l’ex.