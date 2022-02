“Verissimo”. Alex Belli indispone Silvia Toffanin che sbotta in tv: “Ma perché continui a negare? Fai brutta figura”

“Verissimo”. L’attore Alex Belli è stato ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin. Il dialogo si è infiammato parlando del rapporto dell’uomo con Soleil Sorge

La sesta edizione del “Grande Fratello Vip” è stata caratterizzata dalle dubbie dinamiche del trio formato da Alex Belli, la moglie Delia Duran e l’ “amica” e concorrente Soleil Sorge.

L’attore 38enne, famoso per aver interpretato il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 “CentoVetrine”, è ormai fuori dai giochi per aver violato le norme anti Covid. Sostenitore dell’amore libero, bravissimo a sgusciare con le parole alle domande dirette sul suo presunto tradimento durante il reality, non ha mai chiarito del tutto la sua posizione. Sembra un teatrino creato ad arte per far parlare di sè e accrescere audience. Fa perdere le staffe anche alla sofisticata e sempre composta Silvia Toffanin che lo ha ospitato nel suo talk show pomeridiano “Verissimo”.

“Verissimo”. Silvia Toffanin incalza Alex Belli: “Allora, la risposta è sì o no?”

“Ma tu sei innamorato di questa Soleil. Allora, sì o no?” – con questa domanda insidiosa Silvia Toffanin sprona Alex Belli a fare finalmente chiarezza davanti alle telecamere di Canale 5 e a dire la verità sui suoi sentimenti, soprattutto nei confronti della moglie Delia Duran (attualmente concorrente del “Grande Fratello Vip” insieme alla sua “rivale”).

“Sì, ma l’amore può prendere varie forme. Puoi amare una donna che può essere la donna della tua vita, che per me è Delia, ma puoi anche innamorarti in modo diverso di un’altra persona, che nel mio caso è Soleil”. Un’affermazione sibillina che può voler dire tutto e niente allo stesso tempo e che, di fatto, non risponde alla domanda chiarissima della presentatrice.

“Delia è la donna con cui voglio stare, Soleil è un’amica con cui si è creata una grandissima complicità, che a un certo punto ha avuto anche una fase erotica” – ha continuato Alex Belli.

Le espressioni sul volto di Silvia Toffanin non hanno lasciato dubbi sulle perplessità e sulla sua insofferenza riguardo le divagazioni dell’ospite. “Ma perché non dici che hai tradito Delia? Te lo dico: continui a far brutta figura, lo dico per te. Dici il contrario di tutto” – ha sbottato la compagna di Pier Silvio Berlusconi.

“Io e Soleil continuiamo a dire le stesse identiche cose, in una coerenza incredibile. Tra me e lei c’è una grandissima complicità e più di dirvi questo non so che dire. Abbiamo raccontato una storia che non può essere catalogata solo come amore” – continua a difendersi Belli.

La Toffanin lo interrompe e spiazza tutti: “Dici sempre le stesse cose” – e si guadagna le risate e l’applauso del pubblico che, evidentemente, è d’accordo con lei.