In pigiama fuori casa, passeggiando per le vie di Roma: è così che è stata avvistata Caterina Balivo. Non è pazza, sta seguendo le nuove tendenze Primavera 2022. Ma non si tratta di un pigiama qualsiasi…

Caterina Balivo è stata fotografata mentre passeggiava nella grande capitale con indosso il suo pigiama. Si tratta di una nuova tendenza di stagione, ma non può essere rispettata con un pigiama qualunque: protagonista di questa nuova mania è il completo di seta che nasce nella moda degli Anni ’60 e torna a trionfare come capo assolutamente chic da sfruttare ogni giorno.

La conduttrice ed ex modella italiana Caterina Balivo si da alla pazza gioia in queste giornate soleggiate. Sfrutta un principio di primavera per passeggiare tra le vie di Roma, indossando un pigiama a palazzo in seta color fucsia, firmato Veronica Sgaravatti.

Si mostra sul suo profilo ufficiale Instagram sorridente, solare e piena d’energia. Seguendo la nuova tendenza Primavera 2022 che prevede come protagonista il concetto di comfy chic, Caterina conquista i suoi followers.

Questo non è un “effetto collaterale” della reclusione degli ultimi anni, bensì un grande ritorno in scena di un capo che già fu protagonista: infatti, il trend venne lanciato a Palazzo Pitti nel 1960, quando la stilista-principessa Irene Galitzine indossò per la prima volta il liscissimo completo camicia e pantalone.

Caterina Balivo a spasso per Roma con il pigiama tendenza Anni ’60

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Il completo è composto da un paio di pantaloni a palazzo e una casacca molto morbida. Proprio per questo venne chiamato “pigiama palazzo” da Diana Vreeland.

Ora lo vediamo superare i confini della propria abitazione ed uscire in strada, in una versione ibrida molto chic che fa scatenare tanto critiche quanto apprezzamenti.

Sulla scia di questa nuova tendenza, Caterina Balivo si mostra fucsia, glamour, audace ed assolutamente esplosiva, mentre si getta a capofitto nelle vie dello shopping della capitale, lasciando che la nostra mente torni indietro nel tempo.

Leggi anche -> Chiara Ferragni Brand, esce il completino sexy per San Valentino: è nel colore della passione

Oggigiorno, il “pigiama palazzo” è stato rivisitato in chiave contemporanea, adattandosi nello stile e nella forma. In particolare, quello della conduttrice è caratterizzato da un pantalone largo e una camicia di seta oversize dal taglio maschile.

Comodo, morbido e dal colore allegro, vitaminico e vibrante: richiama l’estetica retrò pur diventando uno dei capi preferiti della Primavera 2022. E’ una coccola che dedichiamo a noi stesse, perfetta per andare a dormire o da sostituire al classico rigido tailleur.

E se le temperature sono ancora troppo basse, possiamo seguire il consiglio della Balivo abbinando una pelliccia calda e voluminosa. La sua è grigia e firmata Prada: che chicness!