Su Instagram piovono likes per le immagini del completino rosso di Chiara Ferragni: con il logo del suo brand, l’ultimo diamantino della linea lingerie è dedicato a San Valentino.

Chiara Ferragni sta pubblicizzando su Instagram l’ultima chicca del suo brand: il completino intimo dedicato alla festa degli innamorati. Chic e decisamente sexy, la lingerie di San Valentino è in rosso, il colore della passione, e sta già facendo impazzire tutti sul web.

Uomini, preparatevi a calde sorprese per il prossimo 14 febbraio!

Con allegata l’affermazione “indossa il nuovo completo di San Valentino e sentiti bellissima, sexy ed irresistibile”, il brand dell’influencer più amata d’Italia pubblicizza una chicca veramente deliziosa dedicata alla festa degli innamorati.

Sul profilo ufficiale del brand ed indossato dalla stessa Chiara Ferragni sul suo account personale, questo modello di lingerie scatena una tempesta di likes e fa scattare immediatamente la ricerca sul sito ecommerce.

Da accompagnare al completino intimo c’è anche la Tutina Valentine, anch’essa rossa e con la stessa stampa decorativa del reggiseno e dello slip.

Come un body molto morbido, è comoda e decisamente sexy.

Vediamo tutti i dettagli della linea lingerie dedicata al 14 febbraio, poi non resterà altro che mettere i prodotti nel carrello e aspettare con ansia il momento in cui il nostro partner perderà la testa.

Chiara Ferragni Brand, esce la lingerie rossa dedicata a San Valentino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Un completino dolce e provocante al punto giusto.

Il reggiseno, lo slip e anche la tutina si caratterizzano per la tonalità passionale rosso fuoco e la stampa decorativa ton sur ton che alterna cuoricini al logo inconfondibile del brand di Chiara Ferragni.

Leggi anche -> Emma Marrone, l’abito in pizzo nero per la finale di Sanremo è un sogno ad ogni aperti FOTO

L’iconico occhio appare anche in un dettaglio a contrasto sul reggiseno a balconcino: il capo è impreziosito da un’applicazione pendente esattamente al centro, dorata e lucente.

Lo slip Valentine, così come la tutina, è molto sottile e semi trasparente: crea un gioco di vedo-non-vedo assolutamente irresistibile e adatto all’occasione per cui è stato pensato.

In quanto a prezzi, il reggiseno è in vendita sul sito ecommerce a 108€ e sono disponibili le taglie dalla prima alla quarta.

Lo slip è acquistabile con 38€ nelle taglie che vanno dalla prima alla quinta. Invece, la tutina è in vendita a 137€ per M, S e XS.

La spesa totale è eccessiva? Chiara Ferragni pensa anche a questo: è possibile effettuare l’ordine scegliendo la modalità di pagamento Klarna che permette la rateizzazione dell’importo totale in tre rate senza interessi.

Pare proprio che questo febbraio gli uomini dovranno ringraziare l’ispirazione continua che Chiara Ferragni regala all’universo femminile.