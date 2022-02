Gianni Sperti a ruota libera contro una donna: “non ti credo più”. Stava parlando proprio di lei, i fan sono allibiti…

La frequentazione tra Nadia e Massimiliano non è partita sotto buoni auspici. La dama, giunta in trasmissione da poche settimane, sembra destinata a mettere in ombra la rivale Gemma Galgani. Dinamica, intelligente e con la battuta sempre pronta, la Marsala ha fin da subito catturato la simpatia del pubblico. Il cavaliere Massimiliano, a cui la torinese aveva fatto delle avances, è rimasto a dir poco colpito da lei.

“Non ci siamo baciati, ma io ho provato molto di più“, ha sentenziato l’uomo, che in precedenza aveva addirittura fatto un’esterna con la Galgani. Un’uscita, quella con quest’ultima, che Massimiliano aveva definito amicale e certamente non finalizzata ad un eventuale corteggiamento.

Quest’oggi, in studio, per il cavaliere sono arrivate moltissime critiche. Se i membri del parterre lo hanno tacciato di falsità e di teatralità, le accuse nei confronti di Nadia sono apparse altrettanto pesanti. Le parole di Gianni Sperti, in particolare, si sono rivelate taglienti e più che lapidarie.

Gianni Sperti deluso da una donna: “Non ti credo più”. Sta parlando proprio di lei…

Quando al centro studio si sono seduti Massimiliano e Nadia, le critiche per la coppia non si sono fatte attendere. Armando, che non ha gradito il trattamento che l’uomo ha riservato a Gemma Galgani, ha tentato di mettere in guardia la Marsala. “Lui ha illuso Gemma facendole credere di essere interessato” – è sbottato Incarnato, dopo aver ascoltato le parole del cavaliere – “È una persona teatrale e poco spontanea, stai attenta Nadia“.

In studio, molti sembravano condividere il pensiero di Armando. La dama Elena, che si è accodata alle parole del cavaliere, ha affermato di non credere ai comportamenti e ai gesti dell’uomo. Quest’ultimo, risentitosi degli attacchi subiti, ha manifestato a Maria De Filippi la volontà di abbandonare il programma. “Non me la sento di continuare“, ha confessato Massimiliano.

La conduttrice, spiazzata da quello che stava accadendo, ha chiesto a Nadia che cosa ne pensasse della situazione. La donna, messa alle strette, ha fornito una risposta che nessuno si sarebbe mai aspettato: “io al posto suo me ne andrei“. Di fronte a simili dichiarazioni, in studio si è scatenata una vera e propria polemica. Gianni Sperti, che aveva sempre sostenuto la veridicità della dama, non riusciva a capacitarsi delle sue parole.

“A questo punto non credo neanche più nel tuo interesse“, l’ha rimproverata aspramente l’opinionista, che ha ricevuto manforte da Maria. “Sinceramente Nadia il tuo atteggiamento non lo capisco“, gli ha fatto eco la conduttrice, mentre la Marsala, in evidente difficoltà, si risiedeva nel parterre. “Non voglio trattenere nessuno, non sono fatta così“: queste le giustificazioni della 72enne.

Massimiliano, che inizialmente sembrava più che convinto di andarsene, alla fine ha deciso di rimanere e di provare a superare questo difficile momento. Per l’opinionista Gianni, tuttavia, i dubbi sulla veridicità di questa coppia non sono affatto chiariti.