Sempre in prima fila in questi giorni per sorreggere moralmente il marito alla guida del “Festival” canoro più importante dell’anno.

Giovanna Civitillo non ha abbandonato il marito un attimo in questi giorni di pressione mediatica che lo ha sempre tenuto d’occhio in questa maratona canora che finalmente ieri ha chiuso i battenti e dato l’appuntamento al prossimo anno.

La “first lady” è stata protagonista attiva accanto ad Amadeus nel “Festival”, presente in prima fila al teatro Ariston con abiti da mille e una notte, ma ha anche intervistato la sua dolce metà e gli altri cantanti in gara come inviata per “La Vita in Diretta”.

La conduttrice è però stata più volte presa di mira per il suo posto nel mondo dello spettacolo non proprio guadagnato con le sue forze ma piuttosto ottenuto per la popolarità del marito. Lei ha deciso di far sentire la sua voce e di ribattere a queste malelingue.

Giovanna Civitillo punta a se stessa: “Ho deciso di rivendicare la mia libertà di scegliere”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radiocorriere Tv (@radiocorrieretv)

Intervistata poche settimane fa da Mara Venier, la bella Giovanna ha confessato di essere stanca dell’appellativo di “moglie di…” che le è stato affiancato da quando Amadeus è tra i conduttori più popolari della tv.

“Ho deciso di fare semplicemente ciò che desidero e di rivendicare la mia libertà di scegliere”, ha ammesso senza troppi giri di parole.

Le sue parole non sono per nulla fraintendibili: “Sono stanca e ho deciso di farmi scivolare addosso tutto, di concentrarmi sulle cose positive, che per fortuna sono tantissime, e di non regalare tempo ed energie a chi vuole solo ferirti”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mahmood e Blanco: “Ha ascoltato la canzone”. La reazione del grande artista è senza precedenti

Ricordiamo che i due si sono conosciuti nel 2003, durante “L’Eredità” in cui lei era la punta di diamante del programma con la sua celebre scossa. Il fidanzamento dopo un lungo corteggiamento del conduttore e nel 2009, sei anni dopo, prima è nato il loro figlio Josè e poi si sono sposati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Avrebbe compiuto 64 anni: Fabrizio Frizzi sempre nel suo cuore, gli auguri commossi della giornalista – FOTO

Un amore che prosegue senza intoppi e che li vede sempre più uniti. Il bacio che ieri Amadeus ha dato alla moglie al termine della kermesse è stato molto apprezzato e indica come tra i due ci sia passione nonostante gli anni trascorsi.

Giovanna sempre a zia Mara ha confessato anche che ha tanti progetti per il nuovo anno, sia assieme al marito con “L’Eredità” da portare avanti insieme sia individualmente. Al momento però è tutto top secret, dovremmo attendere qualche altro mese per scoprirli.