Omicidio Sara Alfieri: l’assassino e i Gratta e Vinci prima della fuga

Dopo aver strangolato la 23enne, il 31enne Elpidio D’Ambra si è dato alla fuga: i Gratta e Vinci acquistati durante la latitanza.

Ultimo aggiornamento sull’omicidio di Rosa Alfieri, la 23enne strangolata nel tardo pomeriggio di martedì 1 febbraio in un’abitazione di Grumo Nevano, nel Napoletano. Per tutta la notte è stata caccia all’assassino, la cui latitanza è durata meno di 24 ore. Il 31enne Elpidio D’Ambra, il nuovo inquilino al primo piano è stato arrestato giovedì, 3 febbraio. Stando a quanto si apprende dall’Ansa, l’omicida non avrebbe resistito alla tentazione di vincere la fortuna: l’uomo avrebbe comprato diversi Gratta e Vinci durante la fuga.

Si tratta dell’ennesimo femminicidio; questa volta è toccato a Rosa Alfieri, una ragazza di 23 anni residente a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. La vittima è stata ritrovata senza vita sul letto dell’appartamento del vicino: Elpidio D’Ambra, 31 anni, nuovo inquilino da una quindicina di giorni. A scoprire il cadavere – riverso sul letto con uno strofinaccio in bocca e i vestiti in disordine – è stato il padre Vittorio, allarmato dalla moglie preoccupata per la lunga assenza della figlia in casa nonostante la sua auto fosse parcheggiata nel cortile del palazzo, ubicato in via Risorgimento. Vittorio ha bussato con insistenza alla porta dell’assassino. Dopo aver negato più volte di aver visto la ragazza, questi si è dato alla fuga.

Durante la latitanza, l’omicida ha fatto di tutto per rendersi invisibile alle indagini degli investigatori: disfatto di abbigliamento e telefono, l’assassino non avrebbe però rinunciato a tentare di vincere più volte la fortuna. Secondo quanto riporta l’ansa, l’accusato si sarebbe concesso dei Gratta e Vinci, acquistati durante la fuga. Il fuggitivo è stato fermato all’ospedale San Paolo, nei pressi di Fuorigrotta, dove si era recato in fretta per un malore a causa delle 24 all’addiaccio. Elpidio ha in seguito confermato al Gip di Napoli la pista avanzata in precedenza dal pm. La ragazza è morta per asfissia da strangolamento.

“L’ho strangolata con le mie mani. […] Ho sentito delle voci nel cervello che mi dicevano di ucciderla e l’ho fatto.”, ha confessato.