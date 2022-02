Aveva 54 anni la donna deceduta nel pomeriggio di sabato in seguito ad un incendio divampato all’interno di una casa di famiglia a Trecasali (Parma) dove si trovava con il compagno.

Una donna di 54 anni ha perso la vita dopo che un incendio ha avvolto la casa di famiglia, dove si era recata insieme al compagno 56enne. È accaduto nel pomeriggio di sabato a Trecasali (Parma). Per cause ancora da accertare, all’interno dell’abitazione è scoppiato un rogo: il 56enne che era al piano terra è riuscito a mettersi in salvo, mentre la donna al piano superiore è rimasta intrappolata tra le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico ed i carabinieri.

Tragedia nel pomeriggio di sabato 5 febbraio, a Trecasali, piccolo comune di circa 3mila abitanti in provincia di Parma.

Anna Maria Pennini, 54enne residente in provincia di Cremona, è deceduta in seguito ad un incendio scoppiato in un immobile di famiglia. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione de La Gazzetta di Parma, la vittima si era recata presso la casa insieme al compagno 56enne forse per eseguire alcuni lavori di manutenzione. Entrati nello stabile, per cause ancora da stabilire, è divampato un rogo. L’uomo, che in quel momento si trovava al piano terra, è riuscito a mettersi in salvo e lanciare l’allarme.

In seguito alla segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno domato le fiamme, ma entrati in casa hanno rinvenuto il corpo carbonizzato della 54enne al primo piano. Sotto choc, scrivono i colleghi della redazione de La Gazzetta di Parma, il compagno.

Ora rimane da chiarire quali siano le cause che hanno dato origine all’incendio, circostanza su cui indagano i carabinieri che, sopraggiunti sul posto, si sono occupati degli accertamenti. L’immobile è stato posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine.