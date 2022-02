I fan di Ana Mena stanno vivendo ore davvero tristi, la loro beniamina avrebbe commesso qualcosa di grave ed il particolare non è passato inosservato.

Caliente, bellissima, travolgente, Ana Mena ha conquistato i cuori degli italiani e non solo. Nasce nel 1997 in Spagna, è stata sempre appassionata di canto e una naturale presenza scenica l’ha portata a calcare i palcoscenici più importanti del mondo, l’ultimo quello dell’Ariston al Festival di Sanremo 2022.

Abbiamo conosciuto Ana grazie al rapper Rocco Hunt che l’ha voluta come compagna musicale in alcune sue performance, ed è stato proprio il cantante napoletano a scrivere per lei “Duecentomila ore”, brano con il quale ha partecipato come concorrente al Festival della canzone italiana. Lo stile di Ana è amato da tutti, semplice, diretto, fresco, il ritmo delle sue canzoni è travolgente ed ogni volta i suoi pezzi diventano dei tormentoni. Sui social è seguita da milioni di follower, oltre ad essere bravissima Ana è anche bellissima.

Polemica per “Duecentomila ore”, somiglia vagamente alla sigla del programma “Il castello delle cerimonie”

Si è concluso da pochissimo il Festival di Sanremo e come ogni anno le chiacchiere sulla canzone italiana sono tantissime. Quella che più sta circolando e sta destando parecchio scalpore è la somiglianza tra “Duecentomila ore”, canzone cantata da Ana Mena e scritta da Rocco Hunt, con la sigla del programma in onda su Real Time, “Il castello delle cerimonie”.

Purtroppo per Ana Mena il Festival è stato un piccolo fallimento, la sua canzone dal ritmo latino si è classificata penultima ed ora una nuova sconfitta aleggia nell’aria. Inizialmente la canzone di Ana era stata paragonata a quella di Gianna Nannini, “Amandoti”, ma poi, strofa dopo strofa alla sigla de “Il castello delle cerimonie”, cosa c’è di vero in questa storia?

Imma Polese la figlia del boss e proprietaria del castello ha apprezzato la somiglianza (ma nulla è stato confermato) e ci ha tenuto a ringraziare la cantante pubblicamente, «Ana Mena, complimenti. Qui al Castello è già un tormentone». I fan però sono delusi, qualcuno ha criticato persino il suo look, scrivendo «Ma i vestiti li ha presi su Shein?» e qualcun altro ha ribadito “Perché ci hai fatto questo?”.