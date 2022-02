Caterina Balivo ha pubblicato una nuova fotografia spettacolare sul suo profilo di Instagram: la conduttrice fa impazzire i suoi fans.

Caterina Balivo è pronta per le sue nuove esperienze in televisione. La napoletana ha scelto i suoi canali social per svelare a tutti che sarà presente anche nella prossima edizione de ‘Il cantante mascherato’. La classe 1980 ha numeri simili a quelli di un influencer: su Instagram, ad esempio, possiede 1,4 milioni di followers. La sua bellezza esagerata è sicuramente uno dei motivi per cui lei è così amata dagli italiani.

In questa gelida serata di febbraio, la conduttrice ha scaldato gli animi sul web condividendo una fotografia spettacolare. La nativa di Napoli è un tripudio di sensualità e indossa un vestitino così stretto da mettere in evidenza ogni singolo centimetro del suo corpo da applausi.

Caterina Balivo, il vestitino è strettissimo: che curve!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina ha condiviso un post che è diventato subito virale dopo pochissimi minuti. La napoletana, non a caso, è uno dei volti televisivi più amati dai telespettatori. “Mi hanno detto che nella vita potevo essere qualsiasi cosa, così ho deciso di essere una Winx“, ha scherzato in didascalia la classe 1980 in merito al suo outfit. “Felice di essere anche quest’anno a #IlCantanteMascherato“, ha rivelato. La Balivo, inoltre, ama interagire con i suoi fans: per questo c’è anche una domanda per tutti loro. “P.S: avete già qualche sospetto? Scrivetemelo nei commenti“, si legge.

La 41enne indossa un vestitino strettissimo che mette in risalto ogni lato del suo fisico monumentale. Il suo lato A è da batticuore, mentre le gambe sono parzialmente scoperte. La napoletana ha ai piedi anche dei tacchi piuttosto vistosi: il suo fascino è irresistibile mentre la sua esplosività rompe gli schermi degli smartphone. “Il vestito arancione ti rende perfetta“, ha scritto un ammiratore sottolineando l’outfit scelto dall’ex modella. Il ragazzo non è solo: gli apprezzamenti si sprecano e sono già arrivati 300 commenti.