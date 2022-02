Costanza Caracciolo ha deciso di infuocare i fan, la visuale e lei stuzzica la fantasia. Il seno perfetto e tanto altro fanno di lei una vera regina del web.

E’ tanta roba Costanza Caracciolo, l’ex velina non da scampo ai milioni di fan, è perfetta nella sua semplicità, non l’abbiamo mai vista così bella. Bionda, occhi azzurri da cerbiatta, labbra carnose e fisico da star, Costanza è stata baciata da Madre Natura.

Influencer, stilista, showgirl, attrice ed ex velina del bancone del tg satirico “Striscia la Notizia”, Costanza Caracciolo insieme alla collega Federica Nargi, ha fatto e fa sognare milioni di italiani. Mamma di Isabel e Stella, donna in carriera oltre che moglie di Bobo Vieri, Costanza non si è fatta mancare nulla e la vita le ha sorriso a 36 denti. Si Instagram è una vera star, vanta 1,3 milioni di follower ed oggi hanno perso tutti la testa per lei.

Costanza Caracciolo fa vedere tutto, con semplicità scopre la sua parte più bella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Stefano Bettarini “50 anni” in bilico tra dissapori e successi: dal calcio ai segreti con Simona a “Ballando Con Le Stelle”

Un body nero molto scollato, che lascia intravedere dall’alto un seno perfetto, un viso acqua e sapone ed una bandana nera con i fiorellini. Si presenta così Costanza Caracciolo in un lunedì pomeriggio, perfetta e sensuale come sempre, un fan non ha resistito ed ha scritto: “Ti si vede il fiorellino”, a voler sottolineare la posizione provocante della Caracciolo con le gambe divaricate.

Una pioggia di commenti deliziano Costanza, “Mi fai impazzire” scrive qualcuno, “Sei bellissima così acqua e sapone”, scrive qualche altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Giovanna Civitillo sbotta: “Sono stanca di essere la moglie di…”. La vita accanto ad Amadeus, tra progetti personali e voglia di rivalsa

Costanza è molto amata sui social, è una persona molto solare, spesso la vediamo alle prese con la famiglia, le figlie, la casa, è sempre sorridente e felice di condividere la sua quotidianità con i suoi amici virtuali. La community è unita, tutti supportano l’ex velina che con poco riesce a conquistare ogni giorno nuovi seguaci.