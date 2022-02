La strepitosa fashion blogger Erjona Sulejmani ha deliziato i suoi fan di una foto a luci rosse: resisterle è impossibile!

La bellissima ex moglie di Blerim Džemaili ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto fuori stagione.

Nell’immagine Erjona posa seduta in riva al mare, con indosso soltanto uno slip da bagno striminzito: troppi gli utenti che hanno provato a sbriciare…

Una cosa è certa: i fan sono andati in visibilio!

Nella foto, scattata a Fuerte Ventura, la Sulejmani viene immortalata con la testa inclinata all’indietro, un braccio davanti al prosperoso décolleté ed una gamba piegata: la bella influecer è nei sogni di tutti!

Vediamo insieme la foto che dovrebbe essere vietata a minorenni…

Erjona Sulejmani, una FOTO tutta da zoommare: non poteva fare ai fan un regalo migliore di questo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erjona Sulejmani (@erjona_sulejmani)

Nello scatto Erjona porta i capelli raccolti in uno chignon: con qualsiasi acconciatura, la Sulejmani resta un vero schianto!

Dietro di lei si può ammirare l’acqua del mare delle Isole Canarie: nonostante il panorama mozzafiato, gli utenti continuano a guardare soltanto il suo corpo scolpito nel marmo.

Non c’è dubbio: la sfida alle colleghe è partita, ma l’ex Miss albanese batte tutte a mani basse!

Il post è stato bombardato di mi piace e commenti, di cui la maggior parte sono complimenti rivolti alla sua straordinaria bellezza e apprezzamenti al suo bel fisico.

Tra questi si legge ad esempio: “Su le mani“; “Io impazzisco”; “Un incanto” oppure “Fig* immortale”.

La famosa ex fidanzata dell’ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne’ Alessandro Basciano pubblica contenuti sempre nuovi: sul suo profilo, infatti, condivide molto spesso i viaggi in giro per il mondo, le foto scattate durante i servizi fotografici, i dietro le quinte dei suoi progetti lavorativi, parte della sua vita privata e tanto altro ancora…