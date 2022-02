“Ci fai morire” jeans a vita alta per Guendalina Tavassi: tutto il fondoschiena è in primo piano – FOTO

L’influencer Guendalina Tavassi si è concessa una serie di scatti a dir poco seducenti: jeans a vita alta e fondoschiena in primo piano!

L’esuberanza di Guendalina Tavassi si era fatta decisamente notare all’epoca del “Grande Fratello 11”. La romana, classe 1986, negli anni ha intrapreso una carriera da influencer ed opinionista di programmi televisivi. Molto spesso, infatti, l’abbiamo vista ospite di trasmissioni come “Pomeriggio 5” e “Domenica Live”.

Su Instagram, la Tavassi vanta di un pubblico di seguaci pari ad oltre 1,2 milioni di unità. Provocante e seducente oltre ogni misura, Guendalina sa bene come mettere in campo le proprie doti per guadagnare l’attenzione dei suoi followers. Lo ha fatto anche poche ore fa, con una compilation divenuta virale nel giro di pochi minuti…

Guendalina Tavassi è un concentrato di sensualità: tutto il fondoschiena è in primo piano – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Come si intuisce dall’ultima pubblicazione Instagram di Guendalina Tavassi, quest’oggi la modella si è ritagliata del tempo da trascorrere con i suoi figli. Si tratta di Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016 dalla relazione con l’ormai ex marito Umberto D’Aponte. In precedenza, l’influencer aveva avuto la sua primogenita Gaia alla tenera età di 17 anni.

Nelle foto che compongono la compilation, i tre sembrerebbero essersi recati in un maneggio. “Con tutto l’amore che c’è“, ha scritto Guendalina nella didascalia che accompagna gli scatti, in cui l’influencer stringe a sé i figli e li bacia con trasporto. A balzare all’occhio, oltre al dolcissimo legame che lega l’ex gieffina ai bambini, è anche la sua bellezza sconvolgente.

Nella seconda foto, in particolare, gli utenti hanno potuto ammirare un panorama a dir poco mozzafiato. La modella, che indossa degli aderentissimi jeans a vita alta ed una maglia corta, ha fatto in modo che tutti potessero apprezzare il suo fondoschiena perfetto.

“Così ci fai morire“, è la constatazione di un utente, sedotto dalla posa e dall’outfit della Tavassi. Di fronte ad un simile spettacolo, contenersi sembra letteralmente impossibile: “Meravigliosa come sempre“, “Sei una bambola“.