Dopo anni Marco Mengoni rompe il silenzio sull’ambito sentimentale, scopriamo tutti i dettagli sulla sua storia d’amore

Marco Mengoni è uno dei cantanti più amati e seguiti degli ultimi tempi, si è fatto conoscere con la vittoria “X-Factor” ed ha conquistato milioni di fan che lo supportano e sostengono in ogni situazione.

E’ stato ospite all’ultima serata del “Festival di Sanremo” dove ha portato sul palco dell’Ariston un discorso su i diritti dell’uomo che è diventato virale. La sua più grande passione è la musica, ma cosa sappiamo sull’artista?

Marco Mengoni, la verità sul fidanzamento

Nonostante la popolarità, Marco Mengoni non ama parlare della sua vita privata ed ha un’unica priorità: proteggere le persone che ama. Per questo la sua sfera sentimentale è avvolta nel mistero e l’unico indizio che più volte è spuntato sul web riguarda un presunto fidanzamento con un uomo.

Chi sia il suo compagno non è dato sapersi, tanto più che il cantante non ha mai confermato o smentito l’indiscrezione. Al Corriere della Sera avrebbe dichiarato: “Io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato – ha riferito – Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”.

Intanto la sua carriera artistica va a gonfie vele ed è questo ciò che conta per Marco Mengoni che si è fatto strada nel mondo della musica partendo dal basso fino a spiccare il volo. Per adesso non ha nessuna intenzione di atterrare: il giovane cantante ha realizzato un sogno.