Sbanda in tangenziale e si schianta contro il guardrail: ragazzo perde la vita

Un ragazzo di soli 29 anni è morto ieri pomeriggio dopo essersi schiantato in moto contro il guardrail lungo la tangenziale sud di Parma. Inutili i soccorsi.

Aveva 29 anni il ragazzo rimasto vittima di un incidente nel pomeriggio di ieri a Parma. Il giovane stava percorrendo la tangenziale sud a bordo della sua moto quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail, all’altezza dell’uscita di strada Argini.

Vani i soccorsi del personale medico del 118 che, una volta giunto sul luogo della tragedia, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del centauro. Le cause e la dinamica del sinistro sono ora al vaglio della Polizia Stradale e della Polizia Locale, occupatesi dei rilievi di legge.

Parma, sbanda in moto sulla tangenziale e finisce contro il guardrail: ragazzo perde la vita

Un ragazzo di 29 anni di origine straniera, di cui non è stata resa nota l’identità, è morto in un drammatico incidente stradale. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 7 febbraio, sulla tangenziale sud di Parma, all’altezza dell’uscita di strada Argini.

Il 29enne, riportano i colleghi di Parma Today, era alla guida della sua moto quando, per cause ancora da determinare con esattezza, avrebbe perso il controllo della due ruote che ha terminato la propria corsa contro il guardrail, a bordo della carreggiata. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al motociclista, deceduto sul colpo.

Dopo la segnalazione, sul posto si è precipitato lo staff medico del 118, ma per il 29enne era ormai troppo tardi: i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Oltre al 118, sul luogo dell’impatto, sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi ed ora stanno cercando di chiarire l’accaduto. Dai primi accertamenti, scrivono i colleghi di Parma Today, pare essersi trattato di un incidente autonomo che non avrebbe coinvolto altri veicoli in transito sulla tangenziale.