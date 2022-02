Lite tra fratelli in un’azienda: ucciso un operaio di 38 anni

Un operaio di 38 anni è morto ieri all’interno di un’azienda di Codisotto di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, dopo essere stato aggredito dai due fratelli al culmine di una lite.

Orrore a Codisotto di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, dove un operaio di 38 anni è deceduto in seguito ad una lite con i due fratelli scoppiata all’interno della ditta presso cui lavoravano. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata aggredita dai due fratelli con calci e pugni anche dopo essere finita al suolo.

I colleghi hanno lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi ed i carabinieri. L’equipe medica del 118 non ha potuto far nulla per il 38enne. I militari dell’Arma hanno fermato ed arrestato i due fratelli che sono stati portati in caserma per essere interrogati. Ora gli inquirenti dovranno chiarire quanto accaduto con esattezza all’interno dell’azienda.

Reggio Emilia, scoppia una lite tra fratelli in un’azienda: ucciso operaio di 38 anni

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 febbraio, un operaio è morto all’interno dell’azienda dove lavorava: la Quattro-B Srl, a Codisotto, frazione di Luzzara, comune in provincia di Reggio Emilia. La vittima è Ranjeet Bains, 38enne di origine indiana, ma residente in provincia di Mantova, dove viveva con la moglie e i due figli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giallo su una nave cargo: marinaio trovato morto a bordo

Il 38enne, secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riportano alcune testate locali e la redazione di Leggo, avrebbe ingaggiato una lite con i due fratelli, di 40 e 41 anni anch’essi dipendenti della Quattro-B Srl. Al culmine della discussione, quest’ultimi avrebbero aggredito Ranjeet colpendolo con calci e pugni anche dopo essere finito in terra. I colleghi presenti nella ditta, che avrebbero assistito alla scena, hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Trovato senza vita sul divano di casa: a lanciare l’allarme gli amici

Sul posto sono arrivati i carabinieri ed un’ambulanza del 118 con a bordo il personale medico. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il 38enne, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. I due fratelli, scrive Leggo, sono stati bloccati ed arrestati dai militari dell’Arma che ora si stanno occupando delle indagini sul caso, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia.

Gli inquirenti dovranno determinare le ragioni che hanno fatto scoppiare la lite tra i tre fratelli e le dinamiche dei fatti. Tra le ipotesi quelle di una discussione per motivi legati al lavoro.