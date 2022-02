Uomo trovato morto in casa: indagano i carabinieri

Ieri mattina a Massenzatico, frazione di Reggio Emilia, un uomo è stato trovato morto in casa con una lama conficcata nel torace. In corso le indagini dei carabinieri.

Raccapricciante quanto scoperto ieri a Massenzatico, frazione di Reggio Emilia. Un uomo di cui non si conoscono le generalità è stato trovato morto all’interno della sua abitazione con una lama conficcata nel petto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora stanno indagando per capire cosa possa essere accaduto nell’appartamento. Gli investigatori sembra non escludano alcuna ipotesi anche se la più accreditata sarebbe quella di un gesto volontario.

Reggio Emilia, uomo trovato morto con un coltello conficcato nel petto: indagini in corso

Un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è stato trovato morto nella propria abitazione, dove viveva da solo. È accaduto nella mattinata di ieri, lunedì 7 febbraio, a Massenzatico, piccola frazione del comune di Reggio Emilia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lite tra fratelli in un’azienda: ucciso un operaio di 38 anni

Scattato l’allarme, lanciato dai parenti, presso l’appartamento, sito in un condominio in via Gabriele Cilloni, sono arrivati i carabinieri. I militari dell’Arma, riporta la redazione de Il Resto del Carlino, avrebbero rinvenuto il corpo ormai senza vita dell’uomo con un coltello conficcato nel petto. Constatato il decesso, è iniziato il via vai dei mezzi delle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per risalire con esattezza a quanto sia accaduto. Sul posto sono sopraggiunti, difatti, anche i colleghi del Nucleo Investigativo e quelli della Scientifica che hanno condotto i rilievi all’interno e all’esterno dell’abitazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giallo su una nave cargo: marinaio trovato morto a bordo

Non si conoscono ancora le dinamiche della vicenda e gli investigatori, che si stanno occupando del caso, riferiscono i colleghi della redazione de Il Resto del Carlino, non escluderebbero alcuna ipotesi. La più accreditata, però, sembrerebbe quella di un gesto estremo dell’uomo.

A sostegno di quest’ultima ci sarebbero le testimonianze di chi lo conosceva, i quali, riporta Il Resto del Carlino, avrebbero raccontato del periodo difficile che stava attraversando dopo la fine di una relazione, circostanze ancora da confermare.