Shaila Gatta e un viaggio speciale: “Che città romantica”, ecco dove si trova – FOTO

Shaila Gatta oggi si trova per lavoro in una città italiana che la fa emozionare davvero molto, ecco dove si è recata l’ex velina

Shaila Gatta è pronta per il decollo verso la terza fase della sua carriera. La ballerina e showgirl partenopea, dopo gli esordi nella scuola di ‘Amici’, si è consacrata come velina a ‘Striscia la Notizia’ e oggi è una celebrità sul web e non solo.

Insieme alla collega Mikaela Neaze, vanta il record come velina più longeva della storia del programma, avendo occupato il palco per quattro stagioni. Oggi, Shaila veleggia verso altri progetti ed è una delle beniamine assolute di Instagram, con quasi 850mila followers.

Di recente, la vediamo impegnata in vari shooting fotografici, anche con qualche cambio di look. Nelle ultime settimane, sfoggia una frangetta che sta riscuotendo davvero consensi tra gli ammiratori. Del resto, il fascino non le manca di certo, a prescindere.

I vari impegni lavorativi la stanno conducendo in giro per l’Italia e oggi si trova in una delle sue città preferite, come scrive lei stessa.

Shaila Gatta nella culla del romanticismo e dell’eleganza, con una bellezza mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 (@shaylinka)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Quanto vi piace?” Giusy Ferreri di fuoco: sa come lasciarsi andare, décolleté da sogno e fan sotto scacco – FOTO

La location è quella di Verona. “Romantica, elegante, emozionante” la descrive Shaila, e ha decisamente ragione. Dopotutto, parliamo della città di Romeo e Giulietta.

Dopodiché, chiede ai suoi fan quale siano le loro città preferite, ma l’attenzione di tutti, inevitabilmente, viene catturata dagli scatti della stessa Shaila. Su di un belvedere con una vista panoramica del capoluogo scaligero, nonostante il panorama da favola è lei a rapire con il suo fascino mozzafiato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Spaziale”: Paola Di Benedetto irresistibile, la sfilata sbalorditiva scatena le fantasie. Fan nel delirio – VIDEO

Piovono i complimenti per Shaila, anche per via della sua posa davvero seducente. La ballerina napoletana continua a strappare applausi a scena aperta, impossibile resistere alla sua sensualità.