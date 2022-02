Paola Di Benedetto ha mandato in tilt il popolo del web, mostrando una serie di look da infarto. La visione è sublime, subito è boom di like e commenti.

Popolo del web in estasi a seguito dell’ultimo post condiviso da Paola Di Benedetto. La showgirl vicentina, classe 1995, torna a stupire mostrandosi con mise sublimi per la gioia dei fan.

Modella, showgirl e influencer, il suo nome è diventato conosciuto a seguito della partecipazione a format televisivi del calibro di “Ciao Darwin” e “L’Isola dei Famosi”. Oltre ai successo sugli schermi ha conquistato il web: 1,7 milioni di follower su Instagram il suo feed è un sogno a occhi aperti, capace di scatenare le fantasie dei fan con ogni post.

Un racconto della sua vita professionale e personale scandita tra set e shooting, sempre incredibili, e attimi spensierati.

In particolare a catturare l’attenzione l’ultimo contenuto postato sulla sua gallery che ha fatto sognare, riprendendo i look sbalorditivi che ha sfoggiato nel suo ultimo importante impegno: vestire i panni di conduttrice del PrimaFestival a Sanremo 2022.

Paola Di Benedetto mozzafiato: serie di look da infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

“Spaziale”, “Stupenda”, “Meravigliosa”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Paola su Instagram. Si tratta di un video irresistibile in cui ha raccolto gli outfit sfoggiati durante Sanremo 2022.

In particolare nelle immagini ha ripreso il make up che l’ha accompagnata serata dopo serata: da trucchi più luminosi, a quelli più soft, fattore comune di tutti è il suo fascino sublime. Una raccolta ricordo delle avventure vissute durante la 72essima edizione della kermesse dove la showgirl ha lasciato il segno con la sua bellezza e le sue curve.

Sorridente e radiosa, ha fatto così battere i cuori del popolo del web, accorso subito a mettere like e scatenarsi con complimenti.