La showgirl ieri ha destato i pensieri dei fan con uno scatto provocante in costume, alle terme sembra una divinità appena uscita dall’acqua.

Quasi 40 anni e non sentirli. Ne è la dimostrazione Aida Yespica, ex gieffina e modella venezuelana super quotata che fa girare la testa a milioni di italiani ogni volta che pubblica shooting realizzati oppure scatti rubati del suo privato a feste con amici o con il figlio Aron nato dalla sua precedente relazione con Matteo Ferrari.

Lo ha fatto anche ieri in visita ad uno degli stabilimenti termali più belli del capoluogo milanese dove non solo si è rilassata ma ha anche realizzato alcuni scatti apocalittici.

Nell’ultimo post Instagram la didascalia a corredo recita “Posti meravigliosi, in pieno centro di Milano @qcterme ❤️”. Forse più del contesto però è stata lei ed il suo costume mini a scatenare le fantasie dei fan. Vediamo lo scatto e commentiamolo.

Aida Yespica mostra un lato A da paura, non si sa più dove guardare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

“Sei lo spettacolo nello spettacolo❤️”, “Senza parole favolosa❤️”, “Mi viene solo da dirti: Sei meglio!”, “Ho finito gli aggettivi per questa ragazza”, “Una divinità greca❤️”. Questi solo alcuni dei commenti (pubblicabili) ricevuti dalla modella nelle ultime ore a margine del post che ha ottenuto in poche ore oltre 23mila like.

La foto proviene dalla mano dell’artista Stefano Wurzburger con cui Aida ha già molte volte posato, ma anche stavolta il risultato è eccelso e la modella è stata catturata in tutta la sua vera essenza di donna provocante e portatrice di un fascino estremo.

All’interno di una vasca termale esterna, bagnata fino alle ginocchia, Aida ricrea una posa statica con le gambe leggermente piegate e le braccia sollevate in aria quasi volesse portare i capelli dietro le spalle. Il focus non è solo il trucco perfetto che le valorizza i lineamenti morbidi del viso con labbra carnose e naso minuto a punta, ma soprattutto il costume di scena che su di lei è un incanto.

Pezzo unico nero con slip scosciato ma molto avvolgente nel punto vita, per poi alzarsi vero il petto e le spalline con due profonde fasce verticali che si legano dietro la nuca. Queste accolgono appena il seno generoso che qui emerge prepotente tra i pochi centimetri di tessuto leggero che mostra la nudità nascosta dei capezzoli mai così tanto desiderata.