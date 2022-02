“Avanti un altro”, rivelazioni clamorose di un ex protagonista: “Io, fatto fuori da…”

“Avanti un altro” lo show condotto da Paolo Bonolis nel mirino delle critiche per alcune dichiarazioni poco felici.

Ombra su “Avanti un altro”. Il preserale condotto da Paolo Bonolis nel mirino delle critiche per delle accuse pesanti mosse da uno dei protagonisti. Il personaggio molto amato dal pubblico è stato fatto fuori e lo stesso saprebbe da parte di chi. Dopo anni, mandato via e sostituito. Le sue rivelazioni hanno fatto il giro del web.

Accuse non leggere quelle promosse da Simone Barbato, il mimo della televisione italiana che dopo quattro anni di presenza al fianco di Bonolis non è stato più ricontattato. Ma cosa c’è sotto questa decisione? E’ lo stesso Barbato che fa chiarezza sul punto: “Io, fatto fuori da…” i telespettatori sono increduli.

Simone Barbato smaschera “Avanti un altro”: il motivo è agghiacciante

Simone Barbato, negli ultimi mesi insieme agli altri comici di “Zelig” dove ha proposto il personaggio che l’ha reso celebre: il mimo. Ruolo che, come lo stesso ama precisare, ha inventato lui personalmente. Ecco perché si è sentito doppiamente leso quando dopo quattro anni di “Avanti un altro” non è stato riconfermato, senza ricevere una telefonata nemmeno dal padrone di casa.

Una doppia ferita se il personaggio che hai ideato, fatto conoscere alla gente viene proposto da un altro, in questo caso da Luca Laurenti che lo avrebbe sostituito in quanto – a detta del comico – più potente: “Fatto fuori da un personaggio molto potente”.

Un evento che a distanza di anni fa male e quando sui social gli scrivono: “Perché non stai più partecipando ad avanti un altro?” la risposta non tarda ad arrivare da parte del diretto interessato.

“Perché hanno pensato di non riconfermarmi” scrive amareggiato, il follower a questo punto rincara la dose, manifestando una profonda stima verso il comico. “Ma perché non capisco ,almeno facevi qualcosa di interessante” sono tanti a rivolerlo nel preserale di Canale Cinque, chissà che non cambi qualcosa.