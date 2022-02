E’ ufficiale il ritorno di fiamma per la coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Da tempo si vociferava di un riavvicinamento tra i due e ora la notizia è ufficiale

Tanti i rumors e le indiscrezioni sul presunto riavvicinamento tra la showgirl argentina e l’ex ballerino. Se ne è parlato a lungo e i fan speravano tantissimo che l’ex coppia, una delle più amate del mondo dello spettacolo, si unisse nuovamente. E’ così è stato. E’ arrivata la conferma ufficiale proprio da parte di Belen Rodriguez che ammette il ritorno di fiamma con l’ex marito, anche se c’è un piccolo particolare questa volta.

Questa volta è ufficiale. La coppia più amata e chiacchierata del mondo dello spettacolo, è tornata insieme ancora una volta. Iniziano già ad apparire i primi scatti rubati che li ritraggono insieme. I fan sono felicissimi per questa notizia tanto attesa.

Belen e Stefano tornano insieme, lei però mette dei limiti

A confermare il ricongiungimento con l’ex marito è stata proprio la showgirl che si è raccontata in un’intervista al Corriere della sera. Belen ha da poco concluso la sua storia d’amore con Antonio Spinalbese da cui ha avuto una bambina, la piccola Luna Marì. I due da qualche tempo erano in crisi e hanno deciso pertanto di continuare su strade separate. Nell’intervista ha affermato di non volersi esporre troppo e di avere bisogno di tempo da dedicare a sè stessa, però ha confermato il riavvicinamento con Stefano De Martino: “Io e Stefano ci vediamo, non è una novità. Però io vivo sola con i miei figli.” La showgirl stabilisce quindi dei limiti invalicabili per il momento. Non si sente ancora pronta ad una nuova convivenza con l’ex marito e preferisce dedicarsi totalmente ai suoi figli.

Tempo di novità anche sul fronte lavorativo. A breve vedremo la bellissima showgirl al fianco di Teo Mammuccari, nella conduzione del programma di Italia 1, Le Iene.