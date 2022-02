Amadeus, la moglie Giovanna in lacrime per lui. Cosa è accaduto

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, ospite della trasmissione La Vita in diretta non è riuscita più a trattenersi ed è scoppiata in lacrime. Vediamo cosa è accaduto

Durante la puntata del programma, per celebrare a dovere il successo ottenuto da Amadeus per la sua conduzione del Festival di Sanremo 2022, è stata mandata in onda una clip con immagini a lui dedicate. Di fronte a tutto ciò la moglie del conduttore non è riuscita più a trattenersi ed è scoppiata in lacrime. A nessuno è sfuggita la sua commozione e lei ha risposto così: “Sono orgogliosa di lui. E’ bravo e se lo merita.” Parole estremamente toccanti rivolte al marito che fanno emergere l’amore profondo e la stima che nutre nei suoi confronti. In studio sono tutti rimasti piacevolmente colpiti dalla reazione della Civitillo. Anna Pettinelli, ospite anche lei, ha commentato “queste lacrime sono una cosa bella.”

Il successo riscosso da Amadeus è innegabile. Il suo terzo Sanremo è stato senza dubbio uno dei migliori e soprattutto dei più seguiti. Sono stati raggiunti picchi di share elevatissimi e nonostante l’assenza del braccio destro Fiorello, Amadeus ha dimostrato di saper gestire benissimo anche da solo l’intera kermesse.