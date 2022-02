Il fantastico duo musicale Le Donatella ha intasato il web con un post da infarto: mai vista tanta bellezza in una sola foto!

Le sorelle Giulia e Silvia Provvedi sanno sempre come rendere felici i fan: il loro ultimo post ha fatto sognare tutta Italia!

Nell’immagine in bianco e nero, le bellissime ex gieffine posano in piedi, con indosso lo stesso vestitino tempestato di paillettes: l’abito ha un’ampia scollatura ed un paio di bretelline.

Nella didascalia del post, le strepitose gemelle hanno scritto: “In ogni progetto, in ogni viaggio, in ogni attimo… IO E TE“.

Non c’è dubbio: il loro legame riesce sempre a far emozionare il pubblico italiano!

Siete curiosi di vedere la foto che ormai è sulla bocca di tutti? Reggetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Le Donatella, la FOTO è virale ovunque: non mancano i commenti di…

Nell’immagine le splendide fashion blogger vengono immortalate l’una appoggiata sulla spalla dell’altra, mentre guardano l’obbiettivo della fotocamera ed assumono un’espressione super sensuale e grintosa.

Il post ha avuto un boom di mi piace e commenti, tra i quali spiccano quelli di un paio di personaggi famosi nel mondo dello spettacolo, della moda, della musica e del cinema: si tratta dell’iconica modella e attrice Natasha Galkina e della talentuosa cantautrice e conduttrice radiofonica Nina Zilli.

Tra i commenti lasciati dai fan si legge ad esempio: “Bis di gnoxxe“; “Ma quanto siete belle?”; “Stupende come sempre: due diamanti” oppure “Ecco i grandi dilemmi della vita… Dove guardare? A destra o a sinistra?”.

La popolarità delle meravigliose ex concorrenti del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ cresce ogni giorno sempre di più: oggi il loro profilo Instagram è arrivato a contare più di 1,4 milioni di followers.