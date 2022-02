Lillo Petrolo, protagonista anche in LOL 2? Apparse le prime indiscrezioni

Lillo Petrolo, protagonista in “LOL” tornerà anche nella seconda edizione dello show? I fans non stanno nella pelle.

“LOL 2” sta per tornare, lo abbiamo appreso dall’imponente pubblicità trasmessa durante il “Festival di Sanremo” dove tra i vari protagonisti spicca Lillo, un personaggio definito chiave per la riuscita anche della seconda stagione. Nella pubblicità appare, ma qual è il suo ruolo? Ecco alcune indiscrezioni.

Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni sono questi i protagonisti della seconda stagione e Lillo? Ecco le indiscrezioni fornite dallo stesso direttamente dal suo profilo Instagram.

“LOL 2”, cosa farà Lillo? I fans aspettavano con fermento la notizia

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Michelle Hunziker, dopo la separazione l’evento inaspettato: la sua prima volta

A quanto pare Lillo avrà un ruolo importante anche nella seconda stagione di LOL, attesissima. Quelli che non molti sanno è effettivamente cosa farà, lo svela lo stesso sui canali social. Qualche giorno fa infatti pubblica questa foto e commenta così: “Non faccio paura neanche un po’!!”.

Il comico sarà una special guest, “Arma letale della risata”. Secondo le prime indiscrezioni non starà insieme al cast ma verrà mandato dagli altri concorrenti in occasioni specifiche e con l’intento – ovviamente – di farli ridere. In cabina a monitorare ci sarà Fedez e Frank Matano.

Una presenza quindi confermata di Lillo che ha messo d’accordo i fans, contenti di questa decisione della produzione di inserire l’ex concorrente con un ruolo tutto suo. “Oddio ti ho richiesto in tutti i canali social di LOL per poterti avere come special guest… il mio desiderio si è avveratooooo!!!!!!! 😍 Senza di te LOL non poteva essere lo stesso” scrive estasiato un fan dalla notizia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Il prossimo anno vogliamo te a Sanremo”. Nunzia De Girolamo pronta per una nuova avventura: il sereno dopo la tempesta – FOTO

I telespettatori sperano di rivedere alcune gag che hanno in parte decretato il successo di “LOL: Chi ride è fuori” e che ancora oggi suscitano il sorriso. Le prime quattro puntate di LOL 2 andranno in onda il 24 febbraio 2022. Le altre due puntate usciranno il 3 marzo, sempre in esclusiva su Prime Video.