“Stai meglio così”. Melissa Satta, il nuovo look lascia tutti senza fiato FOTO

Melissa Satta è sempre più bella: l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram ha spiazzato i suoi migliaia di fans che la seguono sui social

Melissa Satta è una delle donne più amate del nostro Paese. Il suo esordio è avvenuto molti anni fa quando ha partecipato come velina a Striscia la Notizia, il programma di Antonio Ricci. Dopo un periodo di assenza dalla televisione, è approdata su Sky Sport dove lavora per il programma Goal Deejay. Un format davvero molto amato dai telespettatori italiani, infatti viene spesso riproposto sui propri palinsesti. Nei programmi vengono riproposti spesso i momenti più salienti con lei come protagonista.

Melissa Satta, il nuovo look spiazza tutti: lo scatto fa record di likes

