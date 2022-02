Monica Vitti, Eleonora Giorgi a Yeslife: “Io le devo moltissimo” VIDEO

Il 5 febbraio 2022 si sono tenuti i funerali di Monica Vitti presso la Chiesa degli artisti, un ultimo saluto alla grande attrice romana

Monica Vitti è stata un’icona e un punto di riferimento per il cinema italiano, un’attrice a trecentosessanta gradi che mai nessuno potrà dimenticare. Il 5 febbraio Piazza del popolo si è riunita per dare un ultimo saluto alla grande artista scomparsa lo scorso 2 febbraio all’età di 90 anni.

All’evento oltre ai fan e al sindaco di Roma Roberto Gualtieri erano presenti tanti colleghi e amici che hanno avuto l’onore di lavorare e imparare da lei, tra questi Giancarlo Giannini e Eleonora Giorgi.

Monica Vitti, le parole di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi, attrice e regista italiana, un’icona di bellezza e stile degli anni settanta, non ha perso occasione di ricordare la grandezza della sua collega e maestra. Così si è lasciata andare ai ricordi. Ecco cosa ha raccontato ai microfoni di Yeslife.

“Io le devo moltissimo anche per quanto mi ispirato – ha affermato – non sta a me a dire che Monica è stata la pioniera di tutto, persino degli occhiali esibiti, di un marito più giovane, di essere una donna bella che era comica, è stata la pioniera”.

Poi la Giorgi continua il suo racconto facendo riferimento ad un passato professionale unico e inimitabile: “Poi con lei se ne va questo periodo meraviglioso del cinema nel quale io sono entrata proprio ragazzina – ha continuato – ed era così affascinante, qui c’era Fellini e tutti loro…lei mi sa che è l’ultima”.

Tanti italiani e non solo erano presenti al funerale e a Piazza del Popolo è stato allestito un maxi schermo dove poter seguire la celebrazione nel pieno rispetto delle regole Covid. Il feretro di Monica Vitti ha lasciato la Chiesa degli Artisti intorno alle 16.30, per dirigersi al Verano dove l’attrice sarà sepolta. Un lungo applauso ha accompagnato l’artista per un’ultima volta.