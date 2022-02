Cambiamenti nella Royal Family: William e Kate stanno per farlo davvero. E la regina Elisabetta cosa ne pensa?

William e Kate, dopo la regina Elisabetta, sono senza dubbi i membri più amati della Royal Family. Li ama la regina madre e li amano i sudditi. La coppia perfetta per un futuro da governanti. Belli, giovani, innamoratissimi e con una famiglia che promette bene. E proprio loro sarebbero pronti per salire, un giorno, al trono o così dicono i ben informati.

Secondo la successione reale il titolo toccherebbe a Carlo, primogenito di Elisabetta ma pare che la regina voglia “saltare” un gradino della scala e prediligere il suo nipote preferito.

Kate che per molti aspetti ricorda Lady Diana, sarebbe ben voluta dai sudditi che già la amano, ma per il momento queste indiscrezioni non sono mai state confermate da palazzo. C’è per la coppia però una novità clamorosa.

Royal Family, per Kate e William cambiamenti in arrivo

Se da un lato c’è già chi li vede sul trono, dal canto loro Kate e William continuano la vita matrimoniale e pensano a nuovi progetti per la famiglia. Pare, infatti, che la coppia reale voglia lasciare Kensington House, la residenza nella quale vivono vicino Notting Hill, per una sistemazione non troppo lontana da Londra ma più tranquilla ed isolata, circondata dal verde.

Si tratterebbe di Fort Belvedere, la sontuosa residenza che per la Royal Family è sempre stata da dimenticare per via dell’abdicazione al trono di Edoardo VIII. Oggi però potrebbe iniziare un nuovo capitolo con Kate e William che dopo la morte di Galen Weston, miliardario canadese cugino della regina che l’aveva in affitto, è tornata disponibile.

Le indiscrezioni parlano dell’intenzione dei duchi di trasferirsi proprio Fort Belvedere che per loro sarebbe la soluzione ideale per risiedere in un posto isolato e tranquillo. Questa residenza permetterebbe loro di tutelare la privacy pur non essendo troppo lontano da Londra per ottemperare tutti i doveri e gli impegni di corte.

Subito dopo il matrimonio Kate e William, infatti, avevano scelto la vita di campagna, nel Norfolk. Poi la necessità di accompagnare George all’asilo li aveva “costretti” a scegliere Kensington House e adesso le cose potrebbero di nuovo cambiare.