“Storie italiane”, Eleonora Daniele in lacrime: “Se lui oggi potesse vedere”

Nella puntata dell’8 febbraio, a “Storie italiane” Eleonora Daniele è scoppiata in lacrime per un evento che ancora oggi non riesce a superare

La seconda puntata di “Storie italiane” della settimana appena iniziata è stata molto toccante, Eleonora Daniele è riuscita a collegare un tema di vitale importanza al “Festival di Sanremo”.

Chi ha seguito la kermesse avrà potuto notare che il rosa è stato il coloro dominante dell’evento, sia per gli uomini che per le donne. Da Drusilla Foer a La rappresentante di lista, da San Giovanni ad Achille Lauro. Che sia un segnale contro uno dei tanti cliché machisti?

“Storie italiane”, Eleonora Daniele non riesce a trattenersi

Il dibattito sul rosa è iniziato quando gli autori di “Storie italiane” hanno mandato in onda un’immagine di “Sanremo 2022″ dove sono stati mostrati tutti gli outfit di quel colore.

Poi ha preso la parola la conduttrice Eleonora Daniele che ha affermato: “Trovo magnifica questa foto. Quando Sangiovanni ha detto quelle parole: “Mi prendono in giro per come sono vestito” – ha spiegato – mi sono ricordata di quel bambino con i pantaloni rosa, che non ce l’ha fatta a subire critiche e cattiverie”.

La presentatrice continua affermando di essersi messa a piangere nel vedere quella foto poiché le è tornata alla mente la storia di quell’adolescente morto e da tutti conosciuto come il ragazzo dai pantaloni rosa.

Si chiamava Andrea e aveva 15 anni, frequentava il liceo Cavour di Roma. Ha perso la vita suicidandosi il 20 novembre del 2012 poiché stanco di essere bullizzato. I suoi compagni di scuola e anche molti utenti sui social lo prendevano in giro per la sua presunta omosessualità. Così ha deciso di farla finita con una sciarpa stretta intorno alla gola.

“Sono passati anni dalla sua morte, ma se lui oggi potesse vedere che il rosa è un colore che stanno indossando tanti ragazzi, che ora sarebbero suoi coetanei – ha concluso la Daniele – forse non avrebbe più paura”.